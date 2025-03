Cindyana Santangelo, morte giallo per l’attrice di Er e Csi

Cindyana Santangelo

L’attrice Cindyana Santangelo è morta all’età di 58 anni. I primi soccorritori si sono recati di corsa a casa sua a Malibu, in California, intorno alle 19:15 di lunedì 24 marzo in seguito alla segnalazione di un’emergenza medica.

Cindyana Santangelo è stata trovata in casa in fin di vita dai soccorritori

Ha conquistato la ribalta in serie tv americane di successo come Sposati… con figli, ‘E.R. – Medici in prima linea‘ e ‘CSI‘. É stata soprannominata la “Marilyn Monroe latina” dall”iconico cantante Perry Farrell dei Jane’s Addiction per il suo aspetto da star del cinema d’altri tempi. Sul suo decesso è stata aperta un’inchiesta dagli investigatori della sezione omicidi dello sceriffo della contea di Los Angeles.

“I paramedici hanno trasportato una donna adulta in un ospedale della zona, dove è stata poi dichiarata morta”. Sebbene gli agenti non abbiano prove di un atto criminale, gli investigatori dovranno attendere il completamento dell’autopsia prima di trarre conclusioni.

Protagonista anche sul grande schermo e nei video musicali

Appena si è diffusa la notizia della morte di Cindyana Santangelo in tanti hanno ricordato la 58enne sui social. Nel 2009 è apparsa anche nel ruolo di Angelica la ballerina in un episodio di The Bo-Bo and Skippy Show. L’attrice è apparsa anche sul grande schermo, recitando nel film Hollywood Homicide al fianco di Harrison Ford e Josh Hartnett e in numerosi video musicali, tra cui l’intramontabile successo del 1989 di Young MC Bust A Move.