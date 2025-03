Paolo Bonolis a Uomini e Donne? L’invito a sorpresa di Maria De Filippi: ‘Ti vuole conoscere’

Paolo Bonolis ha ricevuto un invito a sorpresa da Maria De Filippi

Maria De Filippi ospite dello speciale Avanti un altro! By Night

Giovedì 27 marzo è andato in onda in prima serata su Canale 5 un appuntamento speciale di Avanti un altro! By Night, con lo scopo di raccogliere fondi per la Ce.R.S. Onlus – Associazione di volontariato Centro Ricerche Studi (“Adotta un angelo”). Durante la puntata, condotta da Paolo Bonolis, non sono mancati momenti di spettacolo e divertimento, ma anche una sorpresa inaspettata che ha acceso i social.

Tra gli ospiti della serata, infatti, è intervenuta Maria De Filippi, che ha letto le domande della rubrica La posta di Maria al concorrente Mr Flauar, noto per la sua partecipazione a Ciao Darwin come “l’uomo di Latta”. Tuttavia, il vero colpo di scena è arrivato poco dopo.

Maria De Filippi invita Paolo Bonolis al Trono Over

Dopo un simpatico siparietto musicale tra Bonolis e Maria De Filippi, la conduttrice ha lanciato una proposta inaspettata: “Faresti felice una persona. Gemma ti vuole conoscere.” Il riferimento, ovviamente, è alla storica dama del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani.

Paolo Bonolis, sorpreso dall’invito, ha cercato inizialmente di glissare, poi ha ironizzato: “Ma con le vecchie?” In studio, Maria ha subito rincarato la dose, rivelando che anche Tina Cipollari era presente. A quel punto, Bonolis ha reagito con un’altra battuta: “Peggio ancora!”

Nonostante il tono scherzoso, il presentatore non ha dato una risposta definitiva, lasciando i fan nel dubbio: accetterà davvero l’invito e incontrerà Gemma in una prossima puntata del Trono Over?

SHOW STORICO🚀



Il duetto canoro di Maria De Filippi e Paolo Bonolis❤️‍🔥#avantiunaltro pic.twitter.com/UAKGhXi1Xd — Vento (@Vento_Elios) March 27, 2025

I social si scatenano: Bonolis e Gemma si incontreranno?

Dopo la puntata, i social sono esplosi di commenti e speculazioni. I fan di Uomini e Donne e Avanti un altro si chiedono se Bonolis accetterà l’invito e se davvero vedremo un suo incontro con Gemma Galgani.

C’è chi sogna un siparietto imperdibile tra il conduttore e la dama torinese, e chi è già certo che la presenza di Tina Cipollari renderebbe l’eventuale incontro ancora più esplosivo.

Paolo Bonolis al Trono Over? L’attesa continua

Per il momento, Paolo Bonolis non ha dato una conferma ufficiale, ma il solo fatto che Maria De Filippi abbia lanciato l’invito ha acceso la curiosità del pubblico. Il conduttore di Avanti un altro accetterà l’incontro con Gemma Galgani o continuerà a scherzare sulla proposta? Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprirlo!

dateci Maria de Filippi e Paolo Bonolis almeno una volta alla settimana e nessuno si farà del male #avantiunaltro#avantiunaltrobynightpic.twitter.com/X01Ttp0itL — Våle 🐍🦋🌪; Incoscienti giovani e la cura per me (@winxpower_) March 27, 2025