Barbara d’Urso in un hotel di lusso con Flavio Briatore, sorpresi dai paparazzi mentre ‘tentano di nascondersi’

Immortalati in un hotel a Milano dai paparazzi del settimanale Diva e Donna. Secondo il periodico, che gli dedica la copertina, Barbara d’Urso e Flavio Briatore sono stati avvistati nello stesso hotel di lusso del capoluogo lombardo.

La conduttrice e il patron del Billionaire avvistati dai paparazzi in un hotel di Milano

La conduttrice di Pomeriggio 5 e il patron del Billionaire avrebbero fatto di tutto per sfuggire ad occhi indiscreti senza riuscirci. Nella struttura ricettiva nel centro di Milano sono arrivati separati “Sorpresi mentre tentano di nascondersi” – ha titolato Diva e Donna. Il gossip si è immediatamente infiammato in molti hanno ricordato degli apprezzamenti fatti in passato da Carmelita a Briatore. “È un uomo affascinante, non è che uno deve essere per forza addominalato” – riferì durante una puntata del talk show di Canale 5.

Non è da escludere che Barbara d’Urso e l’imprenditore si siano incontrati per motivi legati al lavoro anche se il tentativo di non farsi vedere insieme ha scatenato gli appassionati di cronaca rosa. La conduttrice televisiva ha sempre dichiarato di essere single anche se un po’ di tempo fa avrebbe avuto una breve frequentazione con Francesco Zangrillo.

Carmelita single e nonna da poco, da lunedì 9 gennaio tornerà in onda con Pomeriggio 5

Nel frattempo la presentatrice, che è diventata nonna prima di Natale, si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare in onda con Pomeriggio 5 lunedì 9 gennaio. Chissà se Carmelita si soffermerà sul rumors diffuso in queste ore da Diva e Donna.