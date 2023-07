Barbara d’Urso replica a Myrta Merlino: ‘Le casalinghe di Voghera esistono’, il retroscena sulle luci

“Torno, torno presto tranquilli... Quando meno ve l’aspettate”. Barbara d’Urso non lascia indizi sul suo futuro anche perché ha un contratto in esclusiva con Mediaset che scade il 31 dicembre e, per il momento, preferisce muoversi con i piedi di piombo.

Barbara d’Urso assicura al Materale: ‘Tranquilli torno presto’

Probabilmente se si svilupperà qualcosa di importante per l’autunno potrebbe sedersi, con i suoi manager, con i dirigenti del Biscione per trovare un’intesa. In caso contrario attenderà il 1° gennaio 2024 con la consapevolezza che il telefonino squillerà e se il progetto sarà intrigante si rimetterà subito in gioco. Però qualche sassolino se l’è tolto al Materale, il Festival che si è tenuto a Maratea, in Basilicata.

‘Le luci? Ho scelto di non rifarmi e di aiutarmi così, ho fatto tante cose buffe ed estreme perché me l’hanno chiesto’

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, divertenti, a volte estreme. Le ho fatte perché me l’hanno chiesto e non perché mi svegliava la mattina e decidevo di fare un certo tipo di televisione ma questa è un’altra storia”.

Una battuta anche sulle luci usate in maniera massiccia a Pomeriggio 5 e Domenica Live. “Dal vivo mi dicono che sono molto più bella. Ho scelto di non rifarmi e di aiutarmi così, con le luci ma vi assicuro che in tv ci sono luci più intense, anche al telegiornale”.

‘Mi dispiace per chi lo pensa ma le casalinghe di Voghera e la comara Cozzolino esiste, anche io lo sono’

E poi la stoccata a Myrta Merlino che aveva affermato che non esistono le casalinghe di Voghera. “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara. Torno, ma non dico dove” – ha aggiunto Carmelita nell’intervista rilasciata al Tgr Basilicata.