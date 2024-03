C’è posta per te, Manuel vede il padre e chiude senza farlo parlare: la scelta finale (VIDEO)

Ha accettato l’invito di C’è posta per te ma, dopo aver visto chi c’era dall’altra parte della busta, ha chiesto di chiudere senza ascoltare. Manuel si è trovato di fronte il padre, Giuseppe, con il quale ha deciso di interrompere ogni rapporto da due anni.

Giuseppe a C’è posta per te per recuperare il rapporto con il figlio

Prima dell’ingresso del giovane Maria De Filippi ha ricostruito la vicenda nel corso della puntata del 2 marzo del programma televisivo di Canale 5. “Giuseppe è un papà che ha lavorato tanto per non far mancare nulla alla famiglia e per questo ha dedicato poco tempo ai figli”. Mancanze che hanno inciso nel corso degli anni e, soprattutto, quando lui ha iniziato a frequentare una donna della sua città d’origine, Cassino. L’uomo ha deciso di dire tutto alla moglie e mettere fine al matrimonio.

Nel frattempo le condizioni di salute del padre si sono aggravate e in poco tempo è stato colpito da due gravissimi lutti in quanto è deceduto anche un nipote all’età di 26 anni. Dopo la separazione l’uomo ha iniziato a vedere i figli ciclicamente e questo ha ulteriormente complicato il rapporto. Quando ha deciso di vendere la casa Manuel è crollato e, a differenza del fratello, ha deciso di chiudere i rapporti con il padre. In studio il giovane, residente a Barasso (Varese), ha spiegato che immaginava che dall’altra parte della busta ci sarebbe stato il padre ma che emotivamente non se la sente di ascoltarlo.

Manuel chiude subito la busta senza ascoltare il padre

“Mi provoca dolore e delusione. Non è vero che non abbiamo mai litigato” – ha chiarito facendo poi riferimento alle assenze del papà ed al fatto che abbia sempre messo il lavoro al primo posto. “L’ha fatto per il mutuo e gli sarò sempre grato per avere un tetto sopra la testa ma non basta questo per avere delle relazioni umane. Potrò sembrare una persona orribile ma non lo voglio nella mia vita, voglio dimenticare quello che ero prima”. Manuel ha così deciso di chiudere la busta ma poco dopo ha cambiato ed ha deciso di ascoltare Giuseppe.

Quest’ultimo ha ripetuto più volte che è bellissimo sottolineando che nutre un profondo rispetto per il figlio. “Rispetto che non ho avuto per te da circa un anno e mezzo, quando uno tsunami mi ha investito e mi ha accecato. Me ne sono reso conto quando mi hai escluso dalla tua vita. Mi sono svegliato all’improvviso e mi sono reso conto che mi manchi come l’aria. Non voglio cancellare con un colpo di spugna gli errori che ho fatto. Un tempo eri orgoglioso di me”. L’uomo ha chiesto perdono per la mancanza di rispetto che ha avuto nei suoi confronti, della mamma e di Christian, l’altro figlio. “Mi manchi da morire”.

Il giovane cambia idea, Giuseppe chiede perdono ma la busta resta chiusa

Parole che non hanno fatto cambiare idea a Manuel che ha riferito di non sentire un legame particolarmente forte con la famiglia. “So che mia madre mi vuole bene, forse il problema sono io. Faccio fatica a restare a casa e voglio separarmi da tutto questo. Provo profondo rispetto verso mamma e lui non è consapevole del dolore che ha provato mia madre“. Prima di chiudere la busta Maria De Filippi l’ha invitato a farsi supportare da qualcuno “C’è bisogno che qualcuno ti aiuti a comprendere come mai sei arrivato a questa conclusione” – ha rimarcato la conduttrice durante la puntata di C’è posta per te del 2 marzo.