Barbara d’Urso torna a condurre in tv il 13 giugno per una one night: dove la vedremo

Dopo oltre un anno di assenza Barbara d’Urso tornerà a breve in tv per un’occasione speciale. Si tratta di una one night che la vedrà protagonista di una tv locale e non su una generalista.

Barbara d’Urso condurrà su TeleSud con Francesco Facchinetti la festa per la promozione del Trapani calcio e del Trapani Shark

Carmelita ha accettato di condurre con Francesco Facchinetti l’evento organizzato per festeggiare il ritorno del Trapani in serie C e il ritorno in serie A dalla Trapani Shark di basket. La serata sarà trasmessa in diretta dall’emittente TeleSud, diretta da Valerio Antonini che è anche patron del club siciliano. Una serata che avrà come momento clou il concerto di Elettra Lamborghini. Il Party granata è in programma allo stadio Provinciale giovedì 13 giugno con inizio alle ore 21:00.

Secondo alcune indiscrezioni la conduzione della serata potrebbe far da preludio da una collaborazione più ampia tra Barbara d’Urso e TeleSud. “A questo grande evento ci sarà una conduttrice bravissima e simpaticissima, che viene con grande entusiasmo, come Barbara d’Urso. Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione” – ha detto Valerio Antonini.

Il patron di Telesud apre ad una possibile collaborazione con Carmelita

Barbara d’Urso ha mosso i primi passi nelle emittenti locali ad iniziare da Telemilano 58, poi diventata Canale 5, per poi presentare su Canale 21 il Festival della canzone napoletana. Telesud è visibile in streaming (clicca qui per seguire la diretta). La conduttrice attende sempre una chiamata da una generalista e nel frattempo continua a realizzare contenuti su TikTok dove è sempre più seguita.