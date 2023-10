Basciano spiazza tutti a Verissimo: ‘Sophie plagiata, trovato messaggio di uno stregone’

Sette giorni prima Sophie Codegoni aveva raccontato a Verissimo che la sua relazione con Alessandro Basciano era finita per un tradimento del partner. “Mi ha scritto la sua ex e mi ha detto che sono stati insieme ad Ibiza quando a me aveva detto che era a Pioltello che piangeva per me. Ho le foto”,

Alessandro Basciano: ‘Sono ancora innamorato di Sophie, sono stato male e in due mesi ho perso 9 chili’

Nel corso della puntata del 21 ottobre del talk show condotto da Silvia Toffanin il dj genovese ha raccontato la sua verità sulla fine della relazione mostrandosi provato. In lacrime ha riferito di essere ancora innamorato dell’ex Bonas di Avanti un altro e che vorrebbe riprovarci. Basciano ha spiegato di essere stato male e di aver perso 9 chili in due mesi.

L’ex tentatore ha riferito che la ragazza che era con lui in aeroporto, Luzma Cabello, era stata invitata dal booking manager e che la situazione gli ha creato imbarazzo perché in passato c’era stato un flirt con lei. “Abbiamo condiviso con altre persone una villa prenotata dal mio manager ma con lei non c’è stato nessun contatto fisico, nessun bacio” – ha precisato Basciano sottolineando di aver mentito perché la situazione poteva essere ambigua.

L’ex tentatore: ‘Uno stregone le ha detto che la tradivo, si fa leggere le carte da un cartomante amico della madre’

Sulla vicenda Pechino Express ha ribadito di aver manifestato le sue perplessità non per il programma ma perché qualcuno l’avrebbe criticata per aver lasciato da sola per un mese la figlia di 4 mesi, Celine Blue.

Il genovese ha poi spiazzato tutti affermando che Sophie Codegoni è plagiata e che ci sono terze persone che avrebbero giocato un ruolo importante nella crisi che ha provocato l’allontanamento. “Ho trovato sul suo telefono messaggi di uno stregone a cui lei chiedeva se io la tradissi e lui le rispondeva di sì. Si fa fare le carte da una cartomante amica di sua mamma che tifava contro di me”.