Chi è Luzma Cabello, Rosica: ‘É l’ex di Basciano che ha mandato le prove a Sophie Codegoni’

La replica di Alessandro Basciano e la controreplica di Sophie Codegoni nelle puntate del 21 e del 22 ottobre di Verissimo mentre nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sulla ragazza che ha contattato l’ex Bonas di Avanti un altro per rivelarle i tradimenti del partner.

Come riferito dall’esperto di gossip Alessandro Rosica si tratterebbe di Luzma Cabello, modella ed ex tentatrice dell’edizione spagnolo di Temptation Island. Bionda come la ragazza paparazzata in aeroporto con Alessandro Basciano.

Tra le Stories in evidenza su Instagram c’è anche Ibiza 2023. Lì avrebbe trascorso qualche giorno con il 34enne genovese. Poi il rapporto tra i due si sarebbe incrinato ed avrebbe così raccontato a Sophie della loro fuga d’amore con tanto di prove che hanno spinto la romagnola a chiudere definitivamente la relazione con il papà di sua figlia.

Luzma Cabello ha partecipato alle versioni spagnole di Temptation Island e Uomini e Donne

Luzma Cabello ha 28 anni e in Spagna la ricordano per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2021. Cantante e modella di origini arabe e in trasmissione si presentò come una ragazza “tosta e ambiziosa” e che non accetta “mai un no come risposta”.

Ha partecipato anche alla versione iberica di Uomini e Donne. Su Instagram è seguita da 211mila followers. Chissà se l’ex tentatrice sarà tirata in ballo durante le interviste che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo.