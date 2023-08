Belen fa impazzire il web con il video dei cervi: stoccata a Stefano De Martino, il like a sorpresa (VIDEO)

Nelle scorse ore si era parlato di un possibile riavvicinamento con Stefano De Martino. L’ennesimo di una love story infinita segnata da addii al vetriolo e tradimenti. Dall’ultimo video condiviso da Belen Rodriguez sembra che le cose stiano diversamente con l’argentina che lancia una velenosa stoccata all’ex ballerino.

Belen Rodriguez punge Stefano De Martino: prima la Stories con le mani in testa e poi il video dei cervi: il like di Emma

Nel filmato si vede un gruppo di cervi in un momento di relax sul prato prima di riprendere il cammino. Un chiaro riferimento alle ‘corna’ con il conduttore televisivo destinatario del messaggio subliminale. Un’uscita che ha lasciato il segno e che ha incassato il consenso di numerosi utenti che hanno ritenuto geniale l’idea di Belen Rodriguez. “Corna in libertà” – ha commentato Guendalina Canessa ma soprattutto non è passato inosservato il like, poi rimosso, di Emma Marrone.

L’indiscrezione di Fabrizio Corona sul presunto flirt dell’ex ballerino con un’influencer

Il post senza didascalia (la show girl si è limitata ad un’emoticon nel rispondere ad un utente) arriva a poche ore dalla Stories in cui Belen si tocca più volte la testa e dopo l’indiscrezione di Fabrizio Corona che parla di una fiamma. “Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Si chiama Beatrice Vendramin“.