Belen distesa sul pavimento, non conduce Le Iene: ‘Voglio lavorare’

La puntata dell’11 aprile de Le Iene si è aperta a sorpresa con Max Angioni. “Come potete vedere siamo da soli, senza Belen... Ancora una volta. Cosa ha? Sta male, sta bene, ci odia. Questa è la verità”. Subito dopo è partito un filmato con la show girl argentina distesa sul pavimento e con le spalle poggiate al muro del camerino degli studi Mediaset e con la mascherina abbassata.

Max Angioni annuncia l’assenza di Belen a Le Iene, la show girl: ‘Ho il Covid, mi hanno fatto due tamponi’

“Voglio fare Le Iene, voglio lavorare. Ho il Covid… Sicuro, mi hanno fatto due tamponi” – ha riferito Belen Rodriguez che ha precisato di non avere la febbre. “Rosso fuoco… Voglio lavorare, invece devo andare a casa a rinchiudermi”. La conduttrice de Le Iene ha dato appuntamento alla settimana prossima. “Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che non saranno mai alla mia altezza ma vi dovrete accontentare”.

In studio Max Angioni ha scherzato sulla battuta di Belen. “Hai ragione, ma dove andiamo senza di te. Ho provato a limonarla, ad estrarre il Covid per prenderlo io ma non ha funzionato”.