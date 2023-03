Belen a Le Iene svela un dettaglio intimo su Stefano De Martino: ‘Gli spezzo le ossa’

Si è lasciata andare a rivelazioni intime nel corso dello speciale Le Iene presentano Inside, in onda su Italia 1 domenica 26 marzo. Belen Rodriguez ha parlato dei suoi amori rivelando alcuni dettagli della sua vita di coppia con Stefano De Martino dopo aver precisato di essere stata innamorata del suo primo ragazzo, Marco (Borriello), e dell’attuale partner.

Rispondendo alle domande di Nina Palmieri Belen ha spiegato che la cosa più brutta vissuta con De Martino è stato il divorzio. “Cosa ha di più? Te lo dico dopo” – ha aggiunto la show girl che poi ha rivelato un dettaglio piccante del conduttore di Stasera tutto è possibile. “Sa fare veramente bene l’amore”. Dopo la carota il bastone con un passaggio sui tradimenti dell’attuale partner.

“Mio marito è molto birichino, è un furbacchione. Come lo tengo a bada? Semplicemente non lo tengo a bada ma più di una volta gli ho spezzato le ossa”. Poi un passaggio sulla monogamia. “A volte, secondo me, si dovrebbe fare una pausa. Perché no? È un’idea”. L’argentina non ha nascosto di aver avuto attrazione per le donne senza precisare, però, se ha avuto o meno un rapporto intimo.

“Io mi sento etero. Se ho avuto pensieri su donne? Sì è successo. Se sono rimasti solo pensieri? Sono fatti miei. Le femmine in ascolto hanno delle possibilità, sono molto generosa. Se omosessuali si nasce o ci si diventa? Penso che quasi tutti ci nascono, poi magari uno si scopre, ci può diventare” – ha aggiunto Belen Rodriguez nel corso de Le Iene presentano Inside.