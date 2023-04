Piccolo G parla del vippone preferito con Giulia Stabile e fa una gaffe su Riccardo Fogli

In diretta Twitter due ex allievi di Amici e Giulia Stabile sono tornati sull’ultima edizione del GF Vip e si sono divertiti ad esprimere le proprie preferenze sul vippone preferito. Hanno partecipato al momento social, oltre alla ballerina professionista del talent, anche Gianmarco Petrelli e Piccolo G.

Piccolo G stuzzicato sulla squalifica di Riccardo Fogli al GF Vip: ‘Chi è, sarà famoso per sempre’

Quest’ultimo è stato protagonista di una gaffe che ha spiazzato sia gli altri artisti che gli utenti in collegamento quando una delle moderatrici ha citato il caso Riccardo Fogli stuzzicando il giovane cantante su quanto è durata l’avventura del vincitore di Sanremo 1982. “Chi è Riccardo Fogli?” – ha domandato Piccolo G con un’altra persona che si è mostrata stupita davanti al suo interrogativo. “É entrato la sera e si è svegliato tirando un bestemmione ed è stato squalificato”. L’ex allievo di Amici ha aggiunto un’ulteriore battuta spiazzante. “Che brutta fine, sarà famoso per sempre”.

In molti si sono chiesti come mai Piccolo G non conoscesse un artista di lungo corso che ha fatto parte dei Pooh del 1966 al 1973 come frontman e bassista prima di una brillante carriera da solista. Oltre al GF Vip Riccardo Fogli è stato protagonista de L’Isola dei Famosi ed è tornato a Sanremo per la reunion dei Pooh.

Riccardo Fogli

I fan sorpresi dall’uscita dell’ex allievo di Amici, Giulia Stabile ricorda l’episodio di Silvano Michetti

Da parte sua Giulia Stabile ha riferito che i suoi preferiti erano Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che si è espressa anche su Fogli. “La stessa cosa è successo ad un altro cantante a L’Isola dei Famosi (Silvano Michetti de I Cugini di Campagna)”. Dall’altra parte Gianmarco Petrelli ha spiegato che simpatizzava per Edoardo Tavassi.