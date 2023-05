Belen Rodriguez, ingresso a Le Iene con capitombolo

Ingresso in scena con capitombolo nel corso della puntata del 16 maggio de Le Iene. Come di consuetudine Belen Rodriguez è entrata in studio ballando e saltando sui tacchi. La show girl ha dato il cinque a Max Angioni e poi si è avvicinata a Nathan Kiboba che l’attendeva l’attendeva inginocchio.

Belen è caduta durante lo stacchetto iniziale de Le Iene

Nell’avvicinarsi per salutarlo ha perso l’equilibrio ed è caduta sulla passerella di ingresso con Angioni che prima ha allargato le braccia e poi ha aiutato il collega a rialzare Belen Rodriguez che rideva a crepapelle. Nel frattempo ha raggiunto i compagni di avventura Eleazaro Rossi con Max Angioni che ha sottolineato l’ingresso particolare ed ha lanciato il primo servizio de Le Iene.

Belen entra in studio…

… si avvicina a Nathan Kiboba

… perde l’equilibrio ….