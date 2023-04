Bologna, morte Isabella Linsalata provocata da mix di calmanti e anestetici: arrestato ex medico della Virtus

Fu il marito ad allertare i soccorsi quando Isabella Linsalata, 62 anni, accusò il malore mortale il 31 ottobre 2021 nell’appartamento di famiglia in zona Murri, a Bologna. Quando arrivarono i sanitari del 118 per il medico, specialista in ginecologia e ostetricia, non c’era più nulla da fare. Inizialmente si era pensato ad un decesso per cause naturali.

Isabella Linsalata morì il 31 ottobre 2021, il marito allertò i soccorsi dopo il malore

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Bologna che dopo due anni di verifiche ed esami hanno scoperto che la donna è stata uccisa da un mix letale di calmanti e anestetici che gli sarebbe stato somministrato dal coniuge, il 64enne Giampaolo Amato che è stato arrestato su disposizione del Gip che venerdì 7 aprile ha accolto la richiesta di misura cautelare avanzata dal pm titolare dell’inchiesta.

La 62enne stroncata dalla benzodiazepina: in manette Giampaolo Amato

L’ex medico sociale della Virtus Basket è accusato di omicidio, peculato e detenzione illecita di farmaci psicotropi. Durante le stesse indagini sarebbe emerso che già alcuni anni prima la donna potrebbe essere stata oggetto di altre somministrazioni di benzodiazepina a sua insaputa. Giampaolo Amato è stato medico della squadra di basket bolognese dal 2013 al 2020 ed è specializzato in in oftalmologia e medicina dello sport.