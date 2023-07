Buon onomastico Veronica oggi 9 luglio: immagini di auguri da inviare via social

Si festeggia oggi 9 luglio Santa Veronica Giuliani chiamata in origine Orsola, nome che fu imposto ai genitori al momento del battesimo. Originaria di Mercatello sul Metauro (Marche), fu mistica e badessa del convento di Città di Castello dove morì il 9 luglio del 1797. Venerata come santa dalla Chiesa cattolica fu beatificata nel 1804 e canonizzata nel 1839.

S. Veronica Giuliani: battezzata Orsola, cambiò nome con l’ingresso nell’ordine delle Clarisse cappuccine

Ultima figlia dei sette figli di Francesco Giuliani e Benedetta Mancini. Due sorelle intrapresero la vita monastica. Percorso che decise di seguire anche Orsola che aveva perso la madre quando aveva appena sette anni. Dopo essere entrata nell’ordine delle Clarisse cappuccine a 17 anni decise di cambiare il nome da Orsola a Veronica per ricordare la Passione di Cristo.

Le cinque stigmate di Gesù e lo scontro con Satana

Nell’opera Il tesoro nascosto, pubblicato dopo la sua morte, ha ripercorso la sua esperienza mistica. Ventidue libri (22.000 pagine di manoscritto che costituivano il suo diario) in cui la Santa racconta anche la ricezione delle cinque stigmate di Gesù Cristo e le sue esperienze con Satana e altri demoni. È considerata fra le più importanti contemplative-penitenti che il mondo occidentale abbia avuto.

L’esperienza mistica di Santa Veronica nell’opera Il tesoro nascosto

La Chiesa cattolica la riconosce come portatrice delle stigmate dal 5 aprile 1697 sino alla morte. In un suo disegno rappresentò alcuni oggetti – simboli della passione di Cristo – che, secondo lei, avrebbe avuto all’interno del corpo, indicando con precisione dove fossero.

Da rilevare che 1978 è stato fondato a Città di Castello il centro studi Veronica Giuliani mentre dal luglio 2017 è diventata santa protettrice degli atleti di scherma.

Significato del nome. Veronica (in greco Bherenike) deriva dal nome latino e significa ‘colei che porta la vittoria’. La tradizione collega il significato di questo nome con le parole ‘vera icona’ (o vera immagine), in relazione a santa Veronica che avrebbe asciugato il volto di Gesù con un panno di lino, sul quale sarebbe rimasta impressa l’immagine.

Buon onomastico Veronica 9 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 9 luglio in occasione della ricorrenza di Santa Veronica Giuliani in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Veronica.

Di seguito riportiamo alcune gif e immagini di auguri di buon onomastico da inviare oggi 9 luglio su WhatsApp a tutti coloro che sono stati battezzati con il nome di Veronica.