Napoli, bagno di folla nella notte a Capodichino: Osimhen sale sul tetto del pullman, tifosi in visibilio (VIDEO)

Victor Osimhen sul tetto del pullman in canotta e bandana a far da direttore d’orchestra del gustoso antipasto della festa scudetto del Napoli.

Napoli accolto da migliaia di tifosi dopo il successo allo Stadium sulla Juve dal sapore di scudetto

In migliaia hanno accolto gli azzurri all’aeroporto di Capodichino nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile (intorno alle 2:30) per festeggiare il successo allo Stadium con la Juventus, firmato nel recupero da Raspadori, ed il terzo scudetto.

Non ancora matematico ma, come direbbe Totò, si tratta di quisquiglie con lo sponsor tecnico che può già iniziare a preparare le maglie per la prossima stagione con il tricolore sul petto. Dopo gli immancabili fuochi d’artificio al triplice fischio dell’incerto Fabbri tanti sostenitori del Napoli hanno raggiunto Capodichino per abbracciare il gruppo guidato da Spalletti che ha dominato il campionato di serie A fin dalla prima giornata.

Alle 3 a Capodichino sul pullman del Napoli spunta uno scatenato #Osimhen. Delirio 😅💙 #JuveNapoli #Scudetto pic.twitter.com/87o8MsGW85 — Antonio Gaito (@antonio_gaito) April 24, 2023

Osimhen sale sul tetto in canotta e bandana, Lozano e Kvara documentano la festa su Stories

L’attesa dei tifosi è stata ripagata dallo show di Osimhen che non ha esitato a salire sul pullman ed arringare la folla. Con lui Kvara con un originale cappellino, Lozano e Anguissa che hanno documentato la notte di gioia incontenibile con una serie di filmati pubblicati su Instagram Stories. Tra i più scatenati anche Di Lorenzo.

Un primo assaggio di quella che sarà la festa incontenibile che scatterà appena il terzo titolo del Napoli avrà anche la ‘benedizione’ della matematica.