Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? La Stories della mamma della show girl fa chiarezza (FOTO)

“Mi piacerebbe tantissimo rimanere con Stefano per sempre, sarebbe un super lieto fine… ma io sono super esigente” – aveva riferito pochi giorni fa Belen Rodriguez in un’intervista rilasciata al settimanale F. In un batter di ciglia si è parlato di una nuova crisi tra la show girl e Stefano De Martino.

L’assenza dei commenti e i mancati like hanno alimentato le indiscrezioni su una nuova rottura

Il primo a parlare di nuove tensioni è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza che via Stories ha spiegato di aver ricevuto un’allarmante segnalazione in tal senso. “Lui non si vede più a casa di lei e la Rodriguez non mette più i like e i commenti sotto i post di De Martino. Mi è stato detto da una persona vicina al fratello che non c’è più tanta armonia”.

Ad alimentare ulteriormente gli interrogativi il silenzio social della conduttrice de Le Iene in occasione della partecipazione dell’ex ballerino di Amici a C’è posta per te in occasione della puntata del 21 gennaio. Un particolare da cerchiare in rosso secondo i fan della coppia visto che Belen Rodriguez commenta quasi tutte le uscite televisive del partner.

Stefano De Martino a casa di Belen Rodriguez, la Stories della madre dell’argentina

A gettare acqua sul fuoco sui rumors di queste ore ci ha pensato Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, che ha pubblicato una Stories a casa dell’argentina mentre gioca con Luna Marie con Stefano De Martino sullo sfondo. Basterà per tranquillizzare gli aficionados della coppia e per far calare il sipario sulle indiscrezioni circolate in queste ore?