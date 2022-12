Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il primo Natale dal ritorno di fiamma nell’esclusiva villa di Posillipo

Ci sono storiche coppie che sono scoppiate ed hanno vissuto il primo Natale da separati ed altre che si sono ritrovate. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno festeggiato la ricorrenza nell’incantevole villa di Posillipo con affaccio sul mare, a Napoli. La stessa location che l’ex ballerino di Amici aveva affittato per trascorrere parte delle vacanze estive.

Stefano De Martino

Stefano De Martino e Belen con Santiago, Luna Mari nella villa di Posillipo

Un’atmosfera da sogno per vivere in maniera speciale questi giorni di relax con Santiago e Luna Mari, la figlia che la show girl ha avuto da Antonino Spinalbese (gli è stato recapitato nella casa del GF Vip un bigliettino con scritto “Ciao papi” con uno spruzzo di profumo). Sui social hanno condiviso alcuni momenti del loro primo Natale insieme da quando si sono ritrovati. Il 25 dicembre sono stati raggiunti da alcuni amici mentre i familiari hanno scelto altre mete (Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano sulla neve). Stefano De Martino e Belen Rodriguez saranno protagonisti anche del concertone di Capodanno in Piazza Plebiscito, il 31 dicembre, dove saranno tra gli ospiti dell’evento condotto da Peppe Iodice.

La discesa a mare privata e il panorama mozzafiato

La villa scelta dal conduttore di Stasera tutto è possibile a Posillipo è immersa nel verde con un panorama mozzafiato sullo splendido Golfo di Napoli. In passato ha condiviso un video dal quale è possibile notare la discesa a mare privata della sua casa che permette di passeggiare sulle scogliere di tufo giallo a Marechiaro in totale solitudine per godere a pieno della bellezza di Napoli con il Vesuvio sullo sfondo.