Benedetta Rossi diventa mamma, la nuova vita dopo l’attesa: il primo incontro con le figlie in Costa Rica

Benedetta Rossi

“Siamo ufficialmente una famiglia”: l’annuncio di Benedetta Rossi

La lunga attesa è finita per Benedetta Rossi e Marco Gentili. La coppia è volata in Costa Rica per incontrare Natacha e Sharlyn, le due bambine di 10 e 9 anni che ora fanno parte della loro famiglia attraverso un percorso di adozione. A raccontare l’emozione del primo incontro è stata la stessa food blogger sui social, pubblicando una fotografia delle mani intrecciate delle quattro persone che compongono oggi la nuova famiglia.

“Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia!”, ha scritto Rossi. “Non esistono parole per descrivere l’emozione del primo incontro, del primo sguardo e del momento in cui queste mani si sono strette”.

Quel primo incontro nell’istituto

Il momento che la coppia aspettava da tempo è arrivato il 13 luglio alle otto del mattino, quando Benedetta e Marco si sono recati nell’istituto in cui le bambine vivevano e sono cresciute.

“Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura”, ha raccontato Rossi. Poi la porta si è aperta e le due bambine sono corse incontro alla coppia gridando “mamma e papà!”. Un istante che, nelle parole della food blogger, ha cancellato in pochi secondi la tensione e le paure accumulate durante il lungo percorso.

“Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è tutto stato così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre”, ha scritto ancora Rossi, descrivendo l’inizio di un legame destinato a cambiare la vita della coppia.

Settimane insieme per costruire la nuova famiglia

Dopo il primo incontro, Benedetta Rossi, Marco Gentili e le due bambine hanno trascorso insieme diverse settimane in Costa Rica. Un periodo intenso, durante il quale la famiglia ha iniziato a conoscersi e a costruire gradualmente una nuova quotidianità.

“È stato il periodo più intenso, emozionante e impegnativo della nostra vita”, ha spiegato Rossi. La coppia ha scelto di procedere con pazienza, rispettando i tempi delle bambine e cercando di entrare con delicatezza nelle loro vite.

“Ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri. Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi”, ha raccontato.

“Un piccolo seme che sta crescendo”

Per descrivere il momento che stanno vivendo, Rossi ha utilizzato un’immagine particolarmente significativa: “La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno”.

Una frase che racconta il carattere graduale di questo nuovo percorso e l’importanza che la coppia attribuisce al tempo necessario per costruire il rapporto con Natacha e Sharlyn.

Ora, dopo le settimane trascorse in Costa Rica, si avvicina il momento del rientro a casa. Un ritorno atteso anche per un altro componente della famiglia: Cloud, il cane di Benedetta e Marco, che li aspetta in Italia.

Il ringraziamento alla community

Rossi ha infine rivolto un pensiero alle tantissime persone che hanno seguito da lontano questo momento così importante. “Grazie per la marea di pensieri positivi che ci avete inviato da lontano, per il rispetto e l’affetto immenso con cui avete compreso e protetto questo momento per noi così importante”, ha scritto.

Dopo l’attesa, il viaggio e quel primo incontro nell’istituto, Benedetta Rossi e Marco Gentili si preparano dunque a iniziare una nuova fase della loro vita insieme alle due bambine. Un percorso appena cominciato, fatto di conoscenza, emozioni e piccoli passi quotidiani.

Il post con il quale Benedetta Rossi ha annunciato di essere diventata madre di due bambine