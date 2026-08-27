Grande Fratello Vip, il cast prende forma: i nuovi nomi, due fazioni e una novità che cambia il reality

Michelle Masullo

Gabriele Parpiglia anticipa le novità del GF Vip, l 17 settembre la prima puntata

Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello Vip è già cominciato e, mentre Mediaset prepara la nuova edizione affidata a Ilary Blasi, arrivano le prime anticipazioni sul cast e sul meccanismo del reality. A fare il punto è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha anticipato data di partenza, nuove firme e alcuni dei nomi destinati, secondo le sue informazioni, a entrare nella Casa.

Il debutto sarebbe fissato per giovedì 17 settembre su Canale 5. Ma la vera sorpresa riguarda il ritmo dello show: secondo Parpiglia, Mediaset avrebbe previsto due appuntamenti in prima serata già dalle prime settimane. “Il Grande Fratello Vip partirà il 17 settembre”, ha scritto il giornalista, aggiungendo che “sono già previsti i raddoppi per le prime serate… Fin da subito”.

Andreas Muller e Michelle Masullo tra le ultime firme

Nella newsletter Parpiglia ha inoltre anticipato due nomi che avrebbero appena firmato per il programma: Andreas Muller e Michelle Masullo.

Il ballerino, già vincitore di Amici, sarebbe dunque pronto a entrare in una Casa che conosce soltanto attraverso il piccolo schermo. La sua eventuale partecipazione porterebbe nel reality un volto molto noto al pubblico di Canale 5.

Michelle Masullo, invece, è conosciuta anche per la partecipazione a Pechino Express insieme a Jo Squillo, alla quale è legata da un rapporto molto stretto. La stessa Masullo ha definito la cantante e showgirl la propria “madre elettiva”. Modella, dj e personaggio televisivo, potrebbe rappresentare uno dei volti meno conosciuti al grande pubblico del nuovo cast.

La Casa divisa in due fazioni

Ma è soprattutto il nuovo meccanismo di gioco a promettere di cambiare le dinamiche del reality. Secondo le anticipazioni riportate, i concorrenti dovrebbero essere divisi in due fazioni: da una parte i veterani dei reality, dall’altra i debuttanti.

Un confronto tra concorrenti che conoscono già le regole non scritte della Casa, le nomination e la pressione delle telecamere e altri volti alla prima esperienza. Una contrapposizione destinata a incidere sulle alleanze e sulle strategie fin dalle prime puntate.

I nove nomi anticipati da Parpiglia

La lista resa nota dal giornalista comprende diversi volti già conosciuti dal pubblico televisivo. Tra i veterani figurerebbe Marina La Rosa, protagonista della prima storica edizione del Grande Fratello, insieme a Guendalina Tavassi, il cui ingresso sarebbe arrivato dopo trattative già avviate in precedenza.

Nella stessa fazione troverebbero spazio Giulia Provvedi, componente del duo Le Donatella, l’attore Alex Belli e Jonathan Kashanian, già concorrente del reality. Quest’ultimo, durante il provino, avrebbe scherzato dichiarandosi “pazzo di Bastian”, il compagno di Ilary Blasi.

Tra i debuttanti, invece, sarebbero stati indicati Piera Meloni e Federica Morello, modella ed ex volto di Ciao Darwin. Morello è inoltre legata sentimentalmente all’imprenditore Giulio Fratini, già protagonista delle cronache rosa per le sue relazioni con Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi.

Mancano ancora altri concorrenti

Il quadro, però, non sarebbe ancora completo. Secondo quanto anticipato da Parpiglia, nelle prossime ore potrebbero arrivare altri ingressi maschili destinati a completare la rosa dei debuttanti.

Intanto le anticipazioni della newsletter delineano un Grande Fratello Vip profondamente rinnovato: nuova conduzione, una Casa divisa tra veterani e matricole, possibili raddoppi settimanali e un cast che comincia a prendere forma. E con il debutto fissato, secondo le anticipazioni, al 17 settembre, la porta rossa sembra pronta a riaprirsi molto prima del previsto.