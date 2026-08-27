Fabio Canino lascia Ballando con le stelle dopo 17 anni: l’annuncio social e quella frase sul futuro (VIDEO)

Fabio Canino

L’addio che cambia la giuria di Milly Carlucci

Dopo 17 anni, Fabio Canino lascia la giuria di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato direttamente dal conduttore attraverso i social, mettendo fine a una lunga esperienza nello show del sabato sera di Rai 1. Una decisione che lo stesso Canino presenta come personale, ma che arriva in un momento di profondi cambiamenti per il programma di Milly Carlucci e apre inevitabilmente interrogativi sul suo prossimo futuro televisivo.

“Era nell’aria. Per la verità è un anno che ci penso… Lascio la giuria del mio amato Ballando con le stelle”, ha scritto Canino, spiegando di aver maturato da tempo l’idea di cambiare percorso. “Dopo 17 anni di onorato servizio ci sta. Ma è sempre una parte di me quindi non è stato facile anche se ogni esperienza, anche se bellissima prima o poi deve terminare”.

“Alcuni eventi quest’estate mi hanno convinto”

Nel lungo messaggio affidato ai social, Canino ha raccontato anche come abbia vissuto il suo ruolo dietro il banco della giuria. “In quella giuria ho cercato sempre di stare un passo indietro senza fare il fenomeno, cercando di divertirmi con i concorrenti e non dei concorrenti”, ha spiegato, rivendicando un modo di stare nel programma lontano dalla ricerca del protagonismo.

Poi il passaggio che sembra spiegare il momento della decisione: “Alcuni eventi quest’estate mi hanno convinto che era giunto il momento. Dovevo cambiare, fare altre scelte, o perlomeno provarci”. Canino ha però escluso scenari drammatici: “Per carità, niente di drammatico! Nessuno si strapperà i capelli per la mia uscita dalla giuria”.

Il conduttore ha quindi ringraziato il pubblico, compreso quello che negli anni non ha condiviso le sue valutazioni: “Mi ha seguito, criticato, commentato, incitato, incensato, offeso, amato, odiato. Ci siamo comunque divertiti, no?”.

Non ballerà e non darà più i voti

Nelle scorse settimane le indiscrezioni avevano ipotizzato un possibile cambio di ruolo per Canino. L’idea circolata era quella di un suo passaggio dal banco della giuria alla pista da ballo, sulla scia di quanto accaduto con Paolo Belli nella precedente edizione.

Lo scenario, però, non si concretizzerà. Canino non sarà concorrente e non tornerà nemmeno nella giuria. Il suo percorso nel programma si interrompe dopo quasi due decenni, proprio mentre la trasmissione si prepara a una nuova stagione caratterizzata da importanti novità.

E adesso spunta l’ipotesi Mediaset

È soprattutto il futuro a rendere interessante l’addio. Nel suo messaggio Canino parla apertamente della necessità di provare nuove strade e, rivolgendosi idealmente anche a Pier Silvio Berlusconi, lascia aperta la porta a nuove avventure televisive.

A corredo del post, infatti, il conduttore ha aggiunto un’altra riflessione: “Bisogna anche avere il coraggio di lasciare la strada maestra e tentare delle strade in cui magari non si sa cosa succederà”. Parole che alimentano le ipotesi di un possibile futuro a Mediaset, anche se al momento non risulta annunciato alcun nuovo incarico.

Canino ha comunque già indicato i prossimi appuntamenti professionali: dal 12 settembre sarà su Radio Capital e continuerà a girare l’Italia con la tournée teatrale de Il Brutto Anatroccolo. Nel suo racconto dell’estate ha citato anche alcune “cose belle”, tra cui il fatto di essere diventato cavaliere.

La nuova giuria di Ballando

L’uscita di Canino si inserisce nel rinnovamento della giuria della ventunesima edizione di Ballando con le stelle, attesa in autunno. Tra le novità indicate figurano Barbara D’Urso e Alberto Matano, destinati a entrare nella nuova formazione del programma.

Dopo 17 anni, dunque, Canino saluta uno degli appuntamenti più importanti della sua carriera. Lo fa senza annunciare polemiche e definendo la scelta come una decisione maturata nel tempo. Ma quelle parole sulla “strada maestra” lasciano una porta aperta: il vero colpo di scena potrebbe essere adesso scoprire dove porterà la nuova strada di Fabio Canino.