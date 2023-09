Benedetta Scuderi provoca Giambruno sull’orsa Amarena: il video e il commento social

“Ogni tanto in tv mi prendo qualche soddisfazione”. Così Benedetta Scuderi dopo la provocatoria risposta dell’attivista dei Verdi, già candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra, nei confronti del conduttore Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, nel corso della trasmissione Diario del giorno, in onda su Rete 4, di lunedì 4 settembre su Rete 4.

Benedetta Scuderi punzecchia Andrea Giambruno: ‘Se l’ora non fosse uscita sola la notte non avrebbe incontrato il lupo’

Parlando della vicenda dell’orsa Amarena, uccisa in Abruzzo, Scuderi ha replicato a Giambruno che commentando le parole di Roberto Saviano si è chiesto: “Ora è addirittura colpa del Governo se è stata uccisa l’orsa?”. Immediata la replica della Scuderi: “Se l’orsa non fosse uscita da sola di notte non avrebbe incontrato il lupo, il cacciatore”. Il conduttore non ha nascosto un po’ di fastidio con la regia che ha staccato l’inquadratura.

Chiaro il riferimento alle parole del giornalista di Rete 4 a proposito dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo. “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi” – le parole di Giambruno.