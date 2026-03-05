Notizie Audaci

Big Mama rientra in Italia da Dubai, Vannacci accende la polemica: ‘Se vai in zona di crisi poi paghi il salvataggio’

Pubblicato: 5 Mar, 2026 - ore: 19:12 #Big Mama, #Dubai, #Vannacci
Big Mama rientra in Italia da Dubai con i voli organizzati dalla Farnesina

Tra i 1.770 italiani rientrati oggi dagli Emirati Arabi Uniti c’è anche la cantante Big Mama, nome d’arte di Marianna Mammone. L’artista è atterrata all’aeroporto di Bergamo con uno dei sette voli organizzati nelle ultime ore per riportare in patria i connazionali presenti nell’area del Golfo.

Il rientro è avvenuto grazie al complesso piano logistico coordinato dal Ministero degli Esteri italiano, che ha lavorato insieme alle principali compagnie aeree del Medio Oriente – tra cui Emirates, Etihad e Fly Dubai – per garantire partenze rapide e sicure.

Nelle ultime ore il traffico aereo tra Dubai, Abu Dhabi e l’Italia è stato intensificato proprio per permettere il rientro di centinaia di cittadini italiani rimasti nell’area mentre cresceva la tensione internazionale.

La dichiarazione di Vannacci su Big Mama che accende la polemica

A scatenare il dibattito politico è stata però una dichiarazione di Roberto Vannacci, leader del movimento Futuro Nazionale.

Durante una conferenza stampa alla sede della Stampa estera a Roma, il generale ha commentato la vicenda con parole destinate a far discutere.

“Il compito di ogni governo è proteggere i cittadini. Ma ogni cittadino è responsabile delle proprie azioni”, ha dichiarato.

Poi l’affondo diretto:

“Se Big Mama è andata a passare le vacanze in una zona ad alta probabilità di crisi poi ne pagherà le conseguenze: verrà salvata e pagherà il conto di quanto è costato il salvataggio”.

Una posizione che introduce un principio controverso: secondo Vannacci chi si reca volontariamente in aree potenzialmente instabili dovrebbe farsi carico dei costi di eventuali operazioni di rimpatrio.

Quanti italiani sono rientrati oggi dal Golfo

Secondo l’aggiornamento diffuso dalla Farnesina, nella giornata odierna sono stati organizzati sette voli tra Emirati Arabi Uniti e Italia.

Nel dettaglio:

  • 360 passeggeri sul volo Emirates Dubai–Roma
  • 360 passeggeri sul volo Emirates Dubai–Milano
  • 350 passeggeri sul volo Etihad Abu Dhabi–Milano
  • 180 passeggeri sul volo Vola Dubai Dubai–Napoli
  • 180 passeggeri sul volo Vola Dubai Dubai–Bergamo
  • 180 passeggeri sul volo Fly Dubai Dubai–Bergamo
  • 160 passeggeri su un ulteriore volo Vola Dubai Dubai–Bergamo

In totale 1.770 cittadini italiani hanno lasciato il Golfo nelle ultime ore.

Il Ministero degli Esteri sta inoltre lavorando per attivare ulteriori collegamenti straordinari per facilitare il rientro di altri connazionali ancora presenti nella regione.

Momenti di tensione per gli italiani bloccati nel Golfo

Nel frattempo, la situazione per alcuni italiani presenti nella regione resta delicata.

Particolare apprensione si è registrata sulla nave da crociera MSC Euribia, dove si trovano oltre 500 italiani in attesa di rientrare.

Il volo charter che avrebbe dovuto riportarne una parte in Italia è stato cancellato e riprogrammato per domani. Il piano attuale prevede un ritrovo all’alba e la partenza alle 9 dall’aeroporto di Dubai con arrivo a Roma Fiumicino nel primo pomeriggio.

A bordo della nave si sono vissuti anche momenti di paura.

Secondo il racconto di alcuni passeggeri, sui telefoni è comparso un nuovo allarme missilistico che ha provocato agitazione tra gli ospiti.

“Abbiamo rivissuto la stessa scena di qualche giorno fa. Siamo corsi tutti alla reception per chiedere cosa stesse succedendo”, ha raccontato uno dei presenti.

Il dibattito tra sicurezza dei cittadini e responsabilità individuale

Il rientro di Big Mama e degli altri italiani riporta al centro una questione che ciclicamente riemerge durante le crisi internazionali: fino a che punto lo Stato deve intervenire per proteggere i propri cittadini all’estero.

Da una parte c’è il principio fondamentale della tutela dei connazionali. Dall’altra cresce il dibattito sulla responsabilità individuale di chi decide di viaggiare in aree geopoliticamente instabili.

Le parole di Vannacci si inseriscono proprio in questo solco, alimentando una discussione che difficilmente si fermerà nelle prossime ore.

Intanto Big Mama è tornata in Italia sana e salva. Ma attorno al suo rientro è già scoppiata una polemica destinata a far rumore.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
