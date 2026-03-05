Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, dal bacio in tv alla paparazzata: impazza il gossip

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani

Il bacio tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani a Stasera tutto è possibile

Un bacio improvviso, una gag televisiva e un’ondata di gossip che ha invaso i social nel giro di poche ore.

La prima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile, andata in onda il 4 marzo, ha regalato al pubblico un momento destinato a diventare virale.

Durante uno dei giochi del programma, la comica e imitatrice Brenda Lodigiani ha stampato un bacio sulle labbra al conduttore Stefano De Martino. Un gesto nato apparentemente per scherzo, mentre in sottofondo risuonava la canzone Mamma Maria dei Ricchi e Poveri.

Il pubblico in studio ha riso. I social, invece, hanno iniziato a interrogarsi.

Il video del momento ha fatto rapidamente il giro della rete, scatenando un’ondata di commenti e interpretazioni: molti spettatori sono convinti che tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice complicità televisiva.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani stanno insieme? La verità sul rapporto

Negli ultimi giorni il gossip aveva già iniziato a circolare con insistenza.

Alcune foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna mostravano De Martino e Lodigiani mentre camminavano insieme sottobraccio.

Le immagini hanno alimentato le speculazioni: nuova coppia dello spettacolo?

Secondo quanto ricostruito da diverse fonti, però, la realtà sarebbe molto più semplice.

Lo scatto sarebbe stato realizzato all’uscita degli studi televisivi dopo la registrazione del programma.

Con loro, in quel momento, c’erano anche altre persone della produzione, rimaste però fuori dall’inquadratura.

La presunta passeggiata romantica sarebbe quindi soltanto un normale momento tra colleghi dopo le riprese.

La chimica in TV che ha fatto impazzire i social

Nonostante le smentite, è innegabile che tra i due esista una grande sintonia televisiva.

Durante la puntata di Stasera tutto è possibile, la naturalezza con cui Lodigiani ha baciato De Martino e la reazione disinvolta del conduttore hanno colpito molti spettatori.

Sui social sono comparsi centinaia di commenti:

“Tra loro c’è chimica”

“Quegli sguardi non sono casuali”

“Sembrano una coppia perfetta”

Alcuni fan si sono spinti ancora oltre, creando veri e propri montaggi video romantici che raccolgono ogni gesto, sorriso o sguardo scambiato tra i due durante le apparizioni televisive.

In breve tempo la fantasia del pubblico ha costruito una storia d’amore che, almeno per ora, esiste solo nell’immaginazione degli spettatori.

La situazione sentimentale dei due protagonisti del gossip

Anche le condizioni sentimentali dei due protagonisti hanno contribuito ad alimentare le voci.

Stefano De Martino, dopo anni di relazioni finite sotto i riflettori, risulta ufficialmente single. Da tempo però circolano indiscrezioni su un possibile riavvicinamento con l’imprenditrice e influencer Gilda Ambrosio, con cui viene spesso accostato.

Brenda Lodigiani, invece, la scorsa estate aveva annunciato la fine della relazione con il direttore della fotografia Federico Teoldi, padre dei suoi due figli.

Il fatto che entrambi siano liberi sentimentalmente ha reso il gossip ancora più credibile agli occhi dei fan.

Un’altra voce di gossip: Stefano De Martino ed Elisabetta Canalis

Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, una voce di corridoio ne genera subito un’altra.

Nelle ultime settimane alcune indiscrezioni hanno parlato anche di un possibile flirt tra Stefano De Martino ed Elisabetta Canalis, comparsi insieme sulla copertina del settimanale Diva e Donna.

Secondo il magazine, il conduttore avrebbe conquistato l’ex velina.

Ma anche questa storia, al momento, non avrebbe alcun riscontro concreto.

Tra gag televisive e fantasie dei fan

Nel mondo della televisione basta poco per trasformare un momento leggero in un caso mediatico.

Un bacio nato come gag, una foto fuori dagli studi televisivi, qualche sguardo complice: ingredienti perfetti per accendere la macchina del gossip.

Per ora, però, tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani esisterebbe soltanto una solida amicizia e una grande complicità artistica.

Il resto è tutto frutto dell’immaginazione dei fan.

Ma nel mondo dello spettacolo, si sa, le storie più sorprendenti nascono spesso proprio da una semplice gag.