Bravissima Tour 2025 si chiude in grande stile: elette le finaliste per la finale su Canale Italia

Le protagoniste di Bravissima Tour

Il gran finale a Grisignano di Zocco

Il Bravissima Tour 2025 si è concluso in grande stile, e non poteva essere altrimenti. A ospitare la tappa di domenica 22 febbraio è stato l’agriturismo La Ciacolada, presso il centro ippico Victory a Grisignano di Zocco, che ha messo a disposizione un apericena molto ricco, fatto di buon cibo e buon vino, per i numerosi spettatori che hanno affollato il locale.

Si trattava della seconda e ultima tappa di recupero per accedere alla finale del talent show al femminile, che verrà registrata domenica 15 marzo negli studi di Canale Italia a Rubano (PD) e che andrà in onda prossimamente in prima serata su Sky Italia e sulla stessa Canale Italia.

Valerio Merola

Chi ha condotto la tappa finale del Bravissima Tour 2025?

L’evento, organizzato dal press agent Mattia Pagliarulo, è stato condotto dal presentatore Valerio Merola insieme a Greta Cinotti, vincitrice di Bravissima 2024.

Patrizia Ferrato ha invece rivolto domande divertenti e irriverenti alle aspiranti Bravissime al termine delle loro esibizioni, contribuendo a rendere la serata dinamica e coinvolgente.

Perché Bravissima è considerato il primo talent show d’Italia?

Considerato a tutti gli effetti un programma storico, il primo talent show d’Italia, Bravissima è nato nel 1991 su Rai 1. Successivamente è passato su altre reti nazionali e, da qualche anno, viene trasmesso su Sky e Canale Italia, mantenendo intatta la sua formula dedicata alla valorizzazione del talento femminile.

Nel corso degli anni il format ha rappresentato una vetrina importante per giovani aspiranti artiste nei settori del canto, della moda, della recitazione e della danza.

Un momento della serata con Patrizia Ferrato e Greta Cinotti

Chi sono le Bravissime elette nella tappa di Grisignano di Zocco?

Al termine delle esibizioni, ogni sponsor e giurato ha eletto la propria Bravissima preferita, consegnando una targa di riconoscimento:

Camilla Gheza (canto young) è stata la Bravissima del centro ippico Victory;

(canto young) è stata la Bravissima del centro ippico Victory; Sury Tornello (moda young) è stata la prediletta della casa discografica Galive Records;

(moda young) è stata la prediletta della casa discografica Galive Records; Gianna Gallinaro (moda e ballo senior) è stata scelta dall’agriturismo La Ciacolada;

(moda e ballo senior) è stata scelta dall’agriturismo La Ciacolada; Viky Volpi (moda senior) è stata la Bravissima favorita da Luca Carpitella;

(moda senior) è stata la Bravissima favorita da Luca Carpitella; Patricia D. Rocha (moda e recitazione senior) è piaciuta all’attrice Cindy Litz;

(moda e recitazione senior) è piaciuta all’attrice Cindy Litz; Natalya Dorosh (moda senior) è stata la Bravissima preferita da Raffaela Gallina, lookmaker;

(moda senior) è stata la Bravissima preferita da Raffaela Gallina, lookmaker; Anna Markelova (moda senior) è stata la concorrente migliore per TM Nicoli;

(moda senior) è stata la concorrente migliore per TM Nicoli; Violeta Roman (moda senior) è stata la Bravissima premiata da LV Ottica.

La serata si è conclusa con una considerevole lotteria a premi curata da Gloria Rosa.

Quando andrà in onda la finale di Bravissima 2025?

La finale del Bravissima Tour 2025 sarà registrata il 15 marzo negli studi di Canale Italia a Rubano e andrà in onda prossimamente in prima serata su Sky e Canale Italia.

Un appuntamento atteso che chiuderà ufficialmente il tour e decreterà la nuova vincitrice dell’edizione 2025.

Un ringraziamento speciale va allo staff tecnico: il fotografo Dino Juliani, il videomaker Oliver Buzz e il fonico Beppe Tvoice, oltre ai proprietari della location, Paola Pernigotto e Valter Calandra, per l’ospitalità e la collaborazione nella riuscita dell’evento.

