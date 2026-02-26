Chi è Nicolò Filippucci trionfa a Sanremo tra le Nuove Proposte e sogna in grande con “Laguna”

Nicolò Filippucci

L’ex allievo di Amici: ‘É un sogno’

“Grazie a tutti, è un sogno davvero”. A soli 19 anni, Nicolò Filippucci ha pronunciato la frase che ogni giovane artista immagina davanti allo specchio. Ma lui non era in cameretta: era sul palco dell’Teatro Ariston, con in mano la vittoria della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo.

Accanto a lui, la finalista Angelica Bove. E a consacrare il momento, le parole di Laura Pausini: “Quando ho vinto io, Pippo Baudo mi ha portato qui. Vi voglio vedere non solo in giro per l’Italia, ma anche per il mondo”.

Non una semplice vittoria. Un’investitura.

Il trionfo Nicolò Filippucci nella sezione Nuove Proposte di Sanremo?

Originario di Corciano, a pochi chilometri da Perugia, Filippucci è uno di quei talenti cresciuti con la musica nel DNA. La madre appassionata di canto, un nonno autore di brani per lo Zecchino d’Oro, il fratello Jacopo immerso nell’elettronica. Un ecosistema sonoro domestico che ha fatto da palestra emotiva.

Prima del trionfo all’Ariston, il 19enne aveva già conquistato pubblico e addetti ai lavori: la partecipazione ad Amici, la vittoria a Sanremo Giovani, l’apertura del concertone di Capodanno al Circo Massimo davanti a 70mila persone.

E poi il primo Ep ufficiale, “Un’ora di follia”, con inediti come “Non mi dimenticherò”, “Yin e Yang” e “Cuore bucato”. Numeri e consensi che, per molti, basterebbero a definire un’intera carriera. Per lui sono solo l’inizio.

“Laguna” è la nuova power ballad di Sanremo?

Il brano portato in gara, “Laguna”, è una power ballad intensa, viscerale, costruita su una progressione emotiva che punta dritta allo stomaco. Una canzone che unisce fragilità e slancio, malinconia e apertura.

Il singolo aveva già superato il milione di streaming su Spotify durante il periodo natalizio, diventando il primo tra i partecipanti di Sanremo Giovani a raggiungere questo traguardo. Un dato che racconta non solo il talento, ma la capacità di intercettare una generazione.

“Laguna” non è un episodio isolato: è l’anticipazione di un progetto discografico atteso in primavera. E il mercato — oggi più che mai guidato dagli algoritmi — sembra aver già risposto.

La finale contro Angelica Bove: come è stato deciso il vincitore?

In finale, Filippucci ha battuto Angelica Bove, in gara con il brano “Mattone”. Una sfida generazionale, giocata su sensibilità diverse ma ugualmente contemporanee.

La proclamazione è arrivata dopo il giudizio incrociato di Televoto, Giuria della Sala Stampa Tv e Web e Giuria delle Radio. Bove, dal canto suo, ha conquistato il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e il Premio della Critica Mia Martini per la categoria Nuove Proposte.

Due percorsi che non si escludono, ma si rafforzano a vicenda. Perché il vero risultato, forse, è aver riportato al centro la scrittura e l’interpretazione.

Dal Circo Massimo a Milano: cosa aspetta ora Nicolò Filippucci?

Il calendario non concede pause. Il 13 aprile lo attende il primo live a Milano, tappa che segnerà il passaggio dalla consacrazione televisiva alla verifica sul palco.

I suoi riferimenti musicali sono ambiziosi: Michael Jackson, Stevie Wonder, i Queen. Ma non manca l’amore per la tradizione italiana, da Giorgia a Tiziano Ferro, fino al cantautorato di Francesco Guccini.

Un mix che racconta un artista in bilico tra classicismo vocale e contemporaneità.

Il futuro di Nicolò Filippucci

La domanda, dopo le parole di Laura Pausini, è inevitabile. Sanremo resta una vetrina potente, ma non è più l’unico trampolino. Oggi la sfida si gioca su piattaforme globali, tournée, identità riconoscibile.

Filippucci ha dalla sua età, voce, scrittura e un pubblico già fidelizzato. Ma soprattutto ha quell’ingrediente raro: l’impressione che il meglio debba ancora arrivare.

E se davvero questo è solo l’inizio, allora la frase “è un sogno davvero” potrebbe trasformarsi presto in un piano di volo.