Can Yaman e Demet Ozdemir infiammano il gossip: ‘Relazione segreta’

Can Yaman e Demet Ozdemir sono tornati ad essere protagonisti del gossip italiano e turco. I due attori, alla ribalta con la la soap Daydreamer, con la loro bellezza e sintonia hanno incantato milioni di telespettatori che hanno sperato sempre di vederli insieme anche nella realtà.

Can Yaman e Demet Ozdemir, l’alchimia nata sul set di Daydreamer

Proprio l’alchimia mostrata sul set della serie tv ha portato molti ad ipotizzare che tra i due potesse esserci qualcosa di molto forte. Rumors questo che i diretti interessati hanno sempre smentito sottolineando di essere solamente amici.

Dopo l’allontanamento provocato da un litigio tra i due, che sembrerebbe essere avvenuto nel 2020 e a causa del quale avevano anche smesso di seguirsi sui social, ecco che nelle ultime ore i due attori sono tornati al centro del gossip. E ancora una volta “si parla di una relazione attualmente segreta”, ma che sia Can Yaman sia Demet Ozdemir sembrerebbero essere pronti ad ufficializzare dopo che Mediaset annuncerà la nuova serie televisiva con entrambi gli attori turchi protagonisti.

L’indiscrezione di Grand Hotel sulla relazione segreta, potrebbero anche tornare a lavorare in coppia

“A lanciare lo scoop è stata la rivista Grand Hotel che ha colto l’occasione per rivelare che secondo molti in realtà Demet e Can non si sarebbero mai lasciati“. Ma, quale sarà la verità? Per scoprirlo non ci rimane che attendere che i diretti interessati a fare chiarezza.