C’è posta per te, la clip finale svela come è finita tra Flavia e Gianmarco dopo il ‘No pasa nada’

Aveva conquistato il pubblico di C’è posta per te con quel “No pasa nada” con il quale salutato l’ex fidanzato, Gianmarco Caso, al momento di chiudere la busta nel corso della puntata del 20 gennaio. La 32enne Flavia Proietto aveva conquistato il web e quella battuta era diventata virale.

Da giorni si parlava di un ritorno di fiamma dopo che la tarantina sembrava aver chiuso in maniera perentoria quella relazione. “Quando è andato a Mykonos con gli amici scriveva ‘No pasa nada’ su Instagram. Non sono più innamorata” – disse salutandolo con un sarcastico No pasa nada.

Un video li mostravano insieme sul profilo su TikTok di lei: “Io che l’ho chiamato pagliaccio davanti a tutta Italia” – la didascalia scelta con in sottofondo il ritornello “E non ci lasceremo mai”. Nel corso dell’ultima puntata di C’è posta per te del 17 marzo è arrivata la conferma.

ma in che senso "no pasa nada" di c'è posta per te è tornata con l'ex pic.twitter.com/dVwwSEspzs — 𝑫𝒂𝒏𝒊🍉 (@stopwoooork) February 29, 2024

Il ritorno di fiamma confermato nella clip dell’ultima puntata: ‘Adesso conviviamo’

Flavia Proietto ha perdonato i tradimenti di Gianmarco Caso. “Dopo C’è posta per te abbiamo deciso di tornare insieme. Adesso conviviamo, ci stiamo riprovando. No pasa nada” – hanno riferito nel video messaggio trasmesso nella clip dedicata al riassunto della stagione ed ai saluti finali.