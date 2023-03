Buon onomastico Patrizio oggi 17 marzo: video e immagini di auguri

Si festeggia oggi, 17 marzo, San Patrizio, vescovo e missionario irlandese ma di origini scozzese, celebrato sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa. Insieme ai santi Columba e Brigida è il patrono dell’Irlanda. Figlio di una coppia appartenente ad una famiglia nobile romana, fu rapito quando aveva 16 anni dagli uomini del re irlandese Niall e venduto come schiavo a Muirchu, re del Dàl Riata.

La conversione al cristianesimo dopo il rapimento

Dopo aver appreso la mitologia celtica, si convertì al cristianisimo e fuggì dal re per ritornare dalla famiglia di origine. Ordinato diacono nel 407, fu consacrato vescovo in Gallia da San Germano d’Auxerre. Papa Celestino gli affidò l’evangelizzazione delle terre d’Irlanda con Patrizio che riuscì a portare avanti la sua missione nonostante fosse stato minacciato di morte, catturato e condannato.

San Patrizio in missione per l’evangelizzazione dell’Irlanda

Un percorso lungo durante il quale predicò, fondò monasteri e abbazie, soccorse i bisognosi e operò miracoli. Il vescovo di origini scozzese favorì la combinazione di numerosi elementi cristiani e pagani. Introdusse il simbolo della croce solare sulla croce latina, facendola diventare il simbolo della corrente del Cristianesimo celtico. Ritiratosi in Irlanda del Nord dopo il pellegrinaggio a Roma, morì a Saul Co. Down il 17 marzo 461.

Ispiratore della corrente del Cristianesimo celtico

Secondo la tradizione il suo corpo fu affidato ad una coppia di buoi che, senza guida, lo depose a Down, nell’Irlanda del Nord, che dopo la morte del vescovo divenne Downpatrick. Il pozzo di San Patrizio, senza fondo, apriva le porte al Purgatorio e rappresenta una delle leggende associate al missionario. Da notare la presenza del santo anche nell’emblema nazionale irlandese: il trifoglio. San Patrizio è patrono degli ingegneri e di New York, Boston e della Nigeria.

Patrono di Irlanda, di New York e degli ingegneri

Il significato del nome. Deriva dal tardo nome latino Patricius, basato su patricius, letteralmente “patrizio“, cioè “nobile”, “di nobile stirpe” (in quanto derivato da patres, “padri”, “membri del Senato”, nel significato quindi di classe sociale elevata).

Buon onomastico Patrizia, auguri Patrizio: immagini da inoltrare su WhatsApp e social

Auguri di buon onomastico. Oggi 17 marzo, in occasione della ricorrenza di San Patrizio in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Patrizio e buon onomastico Patrizia.

Di seguito alcune immagini, video e gif da inoltrare su WhatsApp e sui social oggi 17 marzo per gli auguri di buon onomastico.