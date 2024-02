C’è posta per te, investigatore e registrazioni per il sospetto tradimento: cos’è successo tra Enzo e Tiziana

Un sospetto tradimento, un registratore posizionato sotto il sediolino del passeggero in auto ed un investigatore privato. Una coppia residente a Domegliara, frazione del comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Verona), è stata protagonista della puntata del 3 febbraio di C’è posta per te.

La storia di un amore interrotto ORA a #CePostaPerTe pic.twitter.com/T1GJHzHe8B — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 3, 2024

Coppia di Domegliara a C’è posta per te, Enzo prova a riconquistare Tiziana

Enzo ha scritto al programma di Maria De Filippi per riconquistare Tiziana con la quale vive da separato in casa da un mese e mezzo dopo sei anni di convivenza. Nella ricostruzione della storia Maria De Filippi ha spiegato che lei gli aveva suggerito di scrivere su Facebook per cercare lavoro ma che ha utilizzato il social per fare nuove amicizie femminile. Il rapporto è andato in crisi quando Enzo ha accettato un lavoro a Gardaland nel giugno 2023.

Lui gli ha dato i turni di lavoro e ad ogni ritardo era una discussione. Inoltre attraverso il Gps Tiziana notava che lui spostava spesso l’auto nel parcheggio. Da qui si era convinta che avesse iniziato una relazione con la collega. “Spostavo la macchina di continuo per metterla all’ombra perché faceva caldo” – rispondeva il partner. Spiegazione che non ha fermato la 54enne dal proseguire le sue indagini anche con l’aiuto di un investigatore. Ad un certo punto ha piazzato il registratore sotto il sedile ed ha ascoltato un dialogo compromettente con una donna. “Così mi fai venire voglia, non voglio una relazione parallela. Tu hai una compagna”.

Gli spostamenti dell’auto nel parcheggio a Gardaland: Tiziana assume investigatore e piazza registratore

Per Tiziana è la prova che lo spinge a chiudere la relazione mentre lui sostiene che ha “fatto solo il piacione” ammettendo che ci sono state conversazioni piccanti ma non si è mai andato oltre. La donna ha accettato l’invito di C’è posta per te e durante la puntata non ha riservato parole tenere a Enzo. “Voglio che se ne vada di casa, ma lui non si muove ad andarsene. È un mese che aspetto. Sono convinta, mi ha tradito. In una registrazione la collega ha anche detto non dobbiamo più farlo“. L’uomo ha ribattuto affermando che non è mai andato oltre le parole e che non c’è stato nessun tradimento e che si è presentato in tv davanti all’Italia per dirle che è ancora innamorato e non vuole perderla.

Enzo nega il tradimento con la collega, lei: ‘Ti prenderei a legnate’, poi gli fa una proposta

“Io ti prenderei a legnate, sarò cattiva ma è quello che ti meriti. Gli faccio da mangiare perché è lì, faccio da mangiare anche al cane… Io lo guardo e non lo riconosco neanche più. Voglio accanto a me una persona che mi voglia bene e non mi dica bugie. Deve stare attento perché l’ho detto anche il marito di quella”. Tutto sembra far pensare alla chiusura della busta ma Tiziana decide di concedere una chance a Enzo se andrà via di casa. “Prova a conquistarmi di nuovo, ma devi fare i salti mortali. Se ne avrò voglia poi penserò se stare con te o no”. Poi l’abbraccio con l’invito della donna a non stringerla troppo: “Sai che sono ferita”.