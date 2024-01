C’è posta per te, Flavia chiude con Gianmarco: ‘No pasa nada’, poi pubblica una Stories su Ig

“No pasa nada“. Così Flavia Proietto ha salutato l’ex fidanzato, Gianmarco Caso, dopo aver deciso di chiudere la busta nel corso della puntata di C’è Posta per te del 20 gennaio.

Gianmarco ha scritto a C’è posta per te per riconquistare Flavia

La 32enne di Taranto ha deciso di non concedere una nuova opportunità al ristoratore che aveva scritto al programma nella speranza di poter ricomporre una relazione che durava da 4 anni che si era frantumata per i tradimenti di lui e i veleni social. I genitori della donna, invece, non hanno accettato l’invito e non si sono presentati in trasmissione.

In trasmissione Maria De Filippi ha spiegato che la loro relazione era iniziata in maniera strana perché Gianmarco voleva una relazione aperta e solo dopo 8 mesi ha potuto dire che era il suo fidanzato. Poi hanno iniziato a convivere fin quando il 28enne ha deciso di tornare a casa del padre. Nel frattempo la sorella di Flavia ha scoperto che messaggiava con un’altra ragazza ed il rapporto è andato in crisi con lei che ha deciso di lasciarlo. Un temporaneo riavvicinamento c’è stato in occasione del compleanno.

“Il coraggio chi te l’ha dato?” Flavia darà una seconda possibilità a Gianmarco? #CePostaPerTe pic.twitter.com/E4NEQgG7ch — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 20, 2024

Flavia contro l’ex: ‘Non frequenta nessuna? Maria ti ha detto una bugia’

“É stato un momento di debolezza. Era troppo tardi per tornare insieme” – ha spiegato Flavia che poi ha riferito che l’ex non l’ha “portata da nessuna parte per via degli impegni col ristorante” e che quando è andato a Mykonos con gli amici scriveva ‘No pasa nada’ su Instagram. “Devi vedere come no pasa nada niente a me ora”. Il confronto a C’è posta per te del resto era partito già in salita per Gianmarco con Flavia che l’aveva accusato di aver detto una bugia a Maria De Filippi.

“Vi ha raccontato che non frequenta nessuna? Bugia. Io so per certo che non è così. Fino a cinque giorni fa aveva una ragazza, io parlo per fonti certe. non sono informazioni false, io so per certo che fino a pochi giorni fa stava con lei. Si sono visti al B&B del fratello”. Le parole di Gianmarco non hanno convinto Flavia che ha deciso di non aprire la busta. “Non sono più innamorata” e nel salutarlo ha sarcasticamente affermato “No pasa nada”. Un gesto che è diventato subito iconico sul web tra gif e ironici meme.

Cosa è successo dopo C’è posta per te tra Flavia e Gianmarco, lei pubblica una Stories con gli amici: ‘No pasa nada’

Cosa è successo tra Gianmarco e Flavia dopo il programma. Quest’ultima ha pubblicato una Stories su Instagram che la ritrae con gli amici con la frase che ha caratterizzato la sua partecipazione a C’è posta per te. Nessuna foto di coppia che faccia pensare ad un riavvicinamento anche se si seguono ancora sul social. Su Facebook lei si definisce ‘vedova’ mentre nel suo stato il ristoratore scrive ‘relazione complicata’.