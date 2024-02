C’è posta per te, la proposta di nozze di Giuseppe per riconquistare Valeria dopo il tradimento: ‘É pazzo’

“Questa è la storia di un amore interrotto”. Le parole con le quali Maria De Filippi introduce la storia di un tradimento infiammano il web e i colpi di scena non sono mancati durante il confronto tra Giuseppe e Valeria nel corso della puntata de 17 febbraio di C’è posta per te.

Giuseppe ha provato a riconquistare Valeria a C’è posta per te dopo la rottura per il tradimento di lui

La relazione tra la coppia residente a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, si è sgretolata quando la donna ha scoperto i tradimenti del partner con il quale aveva ritrovato serenità dopo la fine dal matrimonio. I due hanno vissuto una love story da favola con progetti importanti e Giuseppe che ha instaurato un buon feeling con il figlio di Valeria. Poi una serie di gravi problematiche ha iniziato a scalfire il rapporto. Prima la morte del papà di lei, poi la malattia della madre fino al nuovo doloroso lutto. Per due anni Giuseppe è rimasto da solo in casa e si è sentito abbandonato.

Quando riprendono la convivenza il rapporto non è solido come prima e la situazione precipita quando Valeria non lo accompagna in ospedale a Milano quando deve operarsi all’ernia e non lo raggiunge per il suo compleanno quando riceve soltanto un messaggio di auguri su WhatsApp. Nel gennaio 2023 Giuseppe ha conosciuto casualmente un’altra donna con la quale ha iniziato una relazione parallela. In due circostanze l’ha ospitata anche nella casa dove vive con Valeria e le dice parole importanti.

Una telefonata mentre sta facendo la doccia fa drizzare le antenne alla compagna che chiede spiegazioni. Giuseppe ha provato a tranquillizzarla sostenendo che si trattava di una compagna di allenamento e organizzando un week end insieme durante il quale comprende che Valeria è la donna della sua vita. Quando ha comunicato all’altra donna la decisione di interrompere la frequentazione quest’ultima ha minacciato di dire tutto alla compagna.

La proposta di nozze di Giuseppe, la compagna: ‘É un pazzo’

A questo punto Giuseppe ha deciso di confessare tutto. Ad aggravare la situazione sono gli screenshot che l’amante ha inoltrato a Valeria su Instagram che ha deciso di chiudere la relazione. L’uomo ha provato a recuperare ma nel frattempo ha di nuovo visto la donna con la quale aveva una relazione parallela. Valeria è venuta a conoscenza anche di questo nuovo particolare e quando stava iniziando a fare un passo verso Giuseppe ha deciso di non concederli una nuova chance.

Durante il confronto a C’è posta per te il pugliese ha tirato fuori un anello, si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo. “Sei la donna della mia vita”. Ridendo – lo ha fatto spesso durante il confronto – ha riferito che ha sempre sostenuto che “è un pazzo”. Valeria ha spiegato che Giuseppe ha omesso alcune cose. “Non è vero che quando me sono andata l’ha vista una sola volta. Si sono incontrati in altre circostanze e l’ha anche accompagnata a fare degli accertamenti. Le ha chiesto di dormire a casa perché si sentiva solo”.

Valeria chiude la busta: ‘Non credo alle sue lacrime, mi ha tradito due volte nell’arco di pochi giorni’

Maria De Filippi ha provato a mediare ma Valeria è stata irremovibile ed ha deciso di chiudere la busta e non accettare la proposta di matrimonio di Giuseppe pur ammettendo di amarlo ancora.

“Sono arrivata ad una conclusione… Devo badare a me stessa cosa che non ho fatto mai. Quando vedevo i filmati ridevo perché è stato un pezzo della mia vita bellissima. Su di lui non riesco a dire cose brutte ma non riesco a credere alle lacrime che versa. Mi ha tradito due volte nell’arco di pochi giorni. Utilizzava le stesse parole anche con l’altra” – ha chiosato precisando che non crede a quello che dice. “Vivrei male io, mi devo volere bene. Troppe sofferenze, mio figlio deve stare bene e non gli voglio dare più dispiaceri”.