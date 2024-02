Avellino, si scontra con la sua minicar su un’altra auto nella notte: in rianimazione 16enne

È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Moscati di Avellino un sedicenne di Monteforte Irpino che alla guida della sua minicar si è scontrato frontalmente con un’altra auto in via Tagliamento, nel centro di Avellino, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 febbraio.

Avellino, scontro tra minicar e un’auto in via Tagliamento: 16enne di Monteforte Irpino gravissimo, ferito 20enne

Il violento impatto si è verificato intorno 1:00. Sul posto i Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere insieme ad un altro giovane avellinese di venti anni che viaggiava con lui. Le condizioni di quest’ultimo non sarebbero gravi.

Il 16enne è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Moscati di Avellino dove è ricoverato nel reparto rianimazione. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza, sul posto i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Avellino hanno effettuato i rilievi di competenza per l’avvio delle indagini.