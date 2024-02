Salernitana, Boateng veste i panni del leader: suona la carica e parla delle sue condizioni fisiche

Non si arrende Jerome Boateng che con un post su Instagram tranquillizza i tifosi della Salernitana sul suo stato di salute e prova a suonare la carica in vista del match dell’Arechi con il Monza di sabato 24 febbraio.

Boateng: ‘Contro l’Inter ho deciso di giocare nonostante qualche piccolo problema, sono dovuto uscire ma nulla di serio’

Il difensore tedesco è stato costretto ad uscire dopo 20′ minuti per un problema fisico. L’Inter aveva appena realizzato il 2 a 0 con il centrale in evidente difficoltà. “Felice di essere arrivato qui in Serie A nel migliore dei modi ed aver giocato tre partite. Ho avuto alcuni piccoli problemi prima della partita di ieri contro l’Inter ma ho deciso di giocare per aiutare la squadra, purtroppo sono dovuto uscire ma non è niente di serio” – ha precisato Boateng che dovrebbe essere quindi tra gli arruolabili in vista del match con i brianzoli allenati dall’ex Raffaele Palladino.

Il difensore crede nella mission salvezza: ‘La nostra fiducia è grande e siamo sicuri di restare in serie A’

L’esperto calciatore è stato tra i pochi a condividere un post sui social dopo la disastrosa sconfitta del Meazza. Nonostante il passo falso il granata non molla e crede ancora nella complicata mission salvezza. “La nostra fiducia è grande e siamo sicuri di restare in Serie A, anche se sappiamo che sarà difficile siamo pronti a combattere fino alle ultime partite” – ha chiosato Boateng.