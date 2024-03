Barbara d’Urso sull’addio a Mediaset a Domenica In: ‘Modalità terribile’, poi il siparietto con Venier

Il blitz negli studi Rai 24 ore prima del ritorno in tv a nove mesi e un giorno (come ha sottolineato) dalla fine dell’avventura a Pomeriggio 5, poi lo sfogo per l’improvvisa interruzione del rapporto con Mediaset. Barbara d’Urso è stata ospite della puntata del 3 marzo di Domenica In.

Barbara d’Urso a Domenica In: ‘In tv dopo 9 mesi, non ho ancora elaborato quello che è successo’

In apertura di puntata ha ricordato del suo esordio in Rai. “Ho iniziato qui, prima in un emittente locale e poi qui per 23 anni”. Da Domenica In con Baudo a Mattino in famiglia di Guardì. “Avevamo il camerino vicino, era il periodo della tua prima Domenica In”.

Poi la battuta sulla decisione di vestirsi di nero. “Non ho ancora elaborato quello che per me è un lutto” – ha spiegato Carmelita rimarcando quanto sia stato doloroso per lei l’addio al Biscione. “Ho ancor quel dolore di quel che mi è accaduto, della modalità terribile in cui sono stata strappata” da Mediaset. Così, Barbara d’Urso, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai1.

Carmelita: ‘Mediaset mi ha dato tanto ma io ho dato la vita’

“Sono stata 23 anni in Mediaset, 16 anni in diretta tutti i giorni. Il periodo del Covid… L’azienda mi ha dato tanto, ma io ho dato la vita. L’ho saputo in un giorno, nessuno mi ha spiegato perché. Il dolore è ancora qua” – ha aggiunto d’Urso sottolineando che è un giorno di festa e non vuole aggiungere altro sull’argomento che le provoca ancora tanto amarezza. Poi, stuzzicata da Mara Venier, saluta il pubblico con il consueto “col cuore”. “Poi facciamo anche il salutame ‘a soreta”.

Poi è tornata a parlare brevemente della questione quando ha parlato di mamma Wanda. “A settembre, nel mese in cui sarei dovuta tornare in tv, stavo male e per non pensare a quello che era accaduto ho deciso di partire. Sono andata a Londra ed ho sfruttato quel mese per prendere lezioni di inglese. Poi mi hanno avvertito che Wanda stava male e che forse non ce l’avrebbe fatta. Stavo già vivendo un momento difficile e non ero preparata ad una cosa del genere poi per fortuna si è ripresa alla grande. Va anche a giocare a burraco”.

La scelta di andare a Londra a settembre, l’aneddoto su Bosé: ‘Non si può dire in Rai’, Mara Venier: ‘Ora arriva il comunicato’

Non sono mancati i siparietti come quando ha ricordato della sua frequentazione con Miguel Bosè sulla spiaggia dei nudisti. “Avete avuto una storia di sesso” – ha domandato Mara Venier con Barbara d’Urso che le ha ricordato che in Rai certe cose non si possono dire. “Ora mi arriva un comunicato” – ha scherzosamente ribattuto la conduttrice di Domenica In.