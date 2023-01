C’è posta per te, Corrado non perdona il tradimento virtuale di Valentina: ‘Con lei sfogo fisico’, i rumors sul dopo

Si sentiva ingabbiata da un marito che le concedeva pochi spazi e che era sempre meno generoso nei complimenti. Valentina si era rifugiata in una relazione virtuale che non è sfociata in un flirt reale… Ma quello scambio di messaggi particolari ha spinto Corrado a chiudere il rapporto e chiedere la separazione. La siciliana, originaria di Noto (in provincia di Siracusa), ha tentato di salvare il matrimonio confrontandosi con il partner a C’è posta per te.

Valentina a C’è posta per te per salvare il matrimonio con Corrado: ‘Ho tradito solo virtualmente’

La storia è stata presentata da Maria De Filippi nel corso della puntata del 28 gennaio. “Mio marito ha chiesto la separazione consensuale perché è convinto che l’abbia tradito perché ha scoperto che da oltre un anno scrivevo dei messaggi ad un altro uomo. Io non l’ho mai tradito fisicamente, posso dire di averlo fatto virtualmente ma con l’altro non ho avuto contatti fisici”.

Valentina ha raccontato di aver conosciuto il marito quando aveva 15 anni. “Ci siamo fidanzati, sposati ed abbiamo avuto dei figli. É un uomo all’antica, è sempre stato convinto che una donna quando si sposa deve essere moglie e madre. Di conseguenza non potevo ad andare a mangiare una pizza con le amiche o al lavoro”. Le prime tensioni nascono quando la donna è diventata presidente della Pro Loco locale.

‘É un uomo all’antica, non potevo lavorare e andare a mangiare la pizza con le amiche’

“Potevo andare a lavorare solo la mattina. Ma le cose cambiano dopo la morte improvvisa di mio padre nel 2020… Mi diceva che non potevo accompagnare mia madre in cimitero la domenica mattina perché dovevo stare a letto con lui”. I rapporti sono sempre più tesi con Valentina che si è avvicinato ad un altro uomo. “Mi faceva i complimenti mentre mio marito non si accorgeva se tagliavo i capelli o cambiavo la tinta. Una sera mi sono presentata con un completo intimo più sensuale e lui mi dice che ci fai in giro scalza”.

Dopo la richiesta di separazione Valentina ha compreso di non voler distruggere la famiglia e di non voler essere l’amante del marito con il quale si vedono di nascosto dai familiari e ad avere rapporti intimi dopo che è andato via di casa.

Dopo la separazione hanno continuato ad avere rapporti intimi: ‘Ci vedevamo di nascosto, come amanti’

Corrado ha accettato l’invito di C’è posta per te e si sono confrontati in puntata senza trovare un punto d’intesa nonostante la mediazione di Maria De Filippi. “Non ho più fiducia e non riesco a perdonarla. Questa è una cosa troppo brutta, mi ha pugnalato alle spalle. Gli dicevo sempre che quella persona a cui scriveva non mi stava simpatica anche perché mi ero reso conto di qualcosa”. Poi è tornato sui recenti incontri con la moglie. “Ci siamo amati fisicamente di recente? Ok è successo lo ammetto. Se ho questi avvicinamenti per uno sfogo fisico? Potrebbe anche essere. Non è questione di orgoglio ma di dignità. Devo stare bene con me stesso“.

Corrado chiude la busta: ‘É una questione di dignità’, l’uomo non avrebbe cambiato idea dopo il programma

L’uomo ha deciso di chiudere la busta (“Non sono assolutamente pronto”) mentre Valentina, che ha ribadito più volte di non averlo tradito fisicamente, ha riferito che non ha intenzione di continuare ad essere la sua amante. “A casa non deve venire più ad abbracciarmi… L’ha fatto fino a due giorni fa, sei venuto perché ti faccio pena. A questo punto si chiude e basta. Finiscono qua 25 anni di matrimonio e due figli insieme, ognuno per la sua strada”.

Cosa è successo dopo la trasmissione? Secondo quanto emerso da alcune pagine Facebook che fanno riferimento a Noto sembra che la situazione non sia cambiata e non ci sia stato nessun dietrofront di Corrado.