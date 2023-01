Charlize Theron incanta a C’è posta per te, il nuovo look e la passione per i cani: ‘Tutti trovatelli’ (VIDEO)

Incanta con qualsiasi look Charlize Theron, ospite internazionale della puntata del 28 gennaio di C’è posta per te. In versione mora e con i capelli corti. L’attrice non ha rinunciato ai tacchi, non altissimi, ma ha preferito indossare pantalone, camicia e panciotto lasciando ugualmente il segno.

Charlize Theron a C’è posta per te

Charlize Theron con i capelli corti e in versione mora a C’è posta per te

Al suo fianco la storica interprete del programma Olga Fernando che Twitter ha incoronato star della serata. Prima di entrare nel vivo con la commovente storia di una famiglia che ha perso improvvisamente il figlio, il 29enne Vincenzo (deceduto nel sonno), Maria De Filippi ha realizzato una breve intervista con la star sudafricana. La conduttrice ha mostrato alcune foto tratte dal profilo Instagram di Charlize Theron che evidenziano il suo grade amore per i cani. “Quello è il cane di una delle mie figlie si chiama Lio“…

Poi le è stato mostrato Johnny con Maria De Filippi che, nel sottolineare, la sua bellezza ha riferito che i maschi sono tonti mentre le femmine sono molto più sveglie. “Il mio Giovanni è tonto… vive solo per i peluche” – ha aggiunto la moglie di Maurizio Costanzo. La 47enne, già premio Oscar, ha riservato dolcissime parole al suo cane. “É quello a cui tengo di più, è molto saggio e quando torno a casa è l’unico che mi capisce veramente“. Lapidario, invece, il giudizio sulla cagnolina: “É cattiva, molto cattiva” – ha aggiunto prima di precisare: “Sono tutti trovatelli, nessuno è stato comprato, ed è bello che tu lo abbia detto”.

‘Il mio cane è l’unico che mi capisce quando torno a casa’

Poi l’attrice sulle altre passioni della sua vita. “La montagna ma in Sudafrica c’è una sola montagna e non so sciare… Mi puoi insegnare tu Maria?”. L’amore per la danza (“Ti insegna la disciplina”), poi il rapporto con la madre e le foto dei figli. “Hanno 10 e 8 anni, sono due bambine dolcissime. Quando c’è da divertirsi lo facciamo” – ha chiosato Charlize Theron.

L’attrice ha consegnato alla mamma, Franchina, che ha perso prematuramente il figlio un ciondolo speciale. “Perché se pensa al significato di questo film, Gli Immortali, che io ho girato, e cioè cercare un senso alla vita, non deve più cercarlo perché ce l’ha qui davanti a lei” – ha chiosato Charlize Theron prima dell’apertura della busta. “Non dimentichiamo chi non c’è più, ma dobbiamo ricordare chi è qui”.