Soleil Sorge, da Sharm alla montagna con Gianluca Costantino: ‘Coppia passionale’

Nella passata edizione del GF Vip Soleil Sorge è finita al centro del gossip per il triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Una ‘telenovela’ che ha tenuto banco per quasi tutto il reality ma in casa l’influencer aveva instaurato un bel feeling con un altro concorrente.

Il feeling tra Soleil Sorge e Gianluca Costantino durante l’esperienza al GF Vip

Con Gianluca Costantino sembrava poter esserci qualcosa di più di una … chimica artistica ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era fidanzata e tra i due il rapporto non andò oltre all’amicizia. Il legame con l’amico di Alessandro Basciano non era passato inosservato neanche al partner di Soleil Sorge che pare le avesse impedito di invitarlo al compleanno.

A distanza di un anno Soleil è tornata single e secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica avrebbe iniziato a frequentare assiduamente Gianluca Costantino. “I due dopo la parentesi a Sharm el-Sheikh sono volati in montagna con qualche amico. Le mie fonti parlano di una coppia in piena frequentazione, molto passionale e serena“.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica: ‘Sono in piena frequentazione ma molto riservati’

Al momento Soleil Sorge e il personal trainer genovese hanno scelto di non uscire allo scoperto postando foto di coppia. “Sono molto riservati e non si mostrano insieme nelle Stories pur essendo in vacanza insieme”. Lunedì 30 gennaio l’influencer tornerà a condurre il GF Vip Party con Pierpaolo Pretelli e chissà che non emergerà qualche dettaglio in più sul gossip con Costantino.