Celine Dion a Vogue France sulla malattia e il possibile ritorno sul palco: ‘Spero in un miracolo’

Due anni dopo il suo ritiro dalle luci dei riflettori, dopo aver rivelato di soffrire della “sindrome della persona rigida”, Celine Dion torna sulle copertine patinate nel numero del 22 aprile di Vogue France. L’artista appare più in forma che mai.

Celine Dion torna in copertina su Vogue France e parla della lotta con la sindrome della persona rigida

La 56enne ha parlato delle terapie che segue per affrontare la malattia. “Cinque giorni alla settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale, lavoro sulle dita dei piedi, sulle ginocchia, sui polpacci, sulle dita, sul canto, sulla voce. Ho scelto di lavorare con tutto il corpo e con tutta l’anima, confrontandomi faccia a faccia con un’équipe medica. Il mio obiettivo è rivedere la Torre Eiffel”.

La star canadese della musica ha riferito che sta imparando a convivere con la sua malattia. “Troveremo, spero, un miracolo, un modo per curare (la malattia) con la ricerca scientifica“.

‘Cinque giorni alla settimana mi sottopongo a terapia atletica, fisica e vocale’

Poi si è soffermata sul possibile ritorno sul palco. “Non posso dirvi: ‘Sì, tra quattro mesi.’ Non lo so… Il mio corpo me lo dirà», confida a Vogue Francia. “D’altra parte, non voglio solo aspettare. Lavoro molto duramente e domani sarà ancora più difficile. Domani è un altro giorno. Ma c’è una cosa che non si fermerà mai: la passione. È il sogno. È la determinazione” – ha chiosato Celine Dion.