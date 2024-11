Chat privata tra Mentana e Cazzullo in onda per errore: ‘La Casellati nera’, la reazione della Ministra

Un fuori programma che non è passato inosservato. Una chat privata tra Aldo Cazzullo ed Enrico Mentana è stata mandata in onda per errore durante la lunga maratona per le presidenziali Usa 2024.

In onda per errore la conversazione privata tra Mentana e Cazzullo e il numero di telefono dell’editorialista

Uno scambio di battute su WhatsApp con l’editorialista del Corriere, inviato a Palm Beach, che fa un riferimento all’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nel commentare la vittoria di Donald Trump.

“Giornalisticamente sei contento, confessa. Con la Casellati nera ci saremmo annoiati“. Dopo una chiamata vocale Mentana gli chiede se è disponibile per un collegamento. Non solo è ben visibile il numero di Cazzullo oltre a un selfie del giornalista che annuncia l’arrivo di Trump. Una clamorosa gaffe che è stata commentata da Elisabetta Casellati.

La chat privata tra Cazzullo e Mentana andata in onda per errore

Maria Elisabetta Casellati: ‘Il paragone con Kamala Harris l’ho trovato un complimento’

“Questo l’ho trovato un complimento perché Kamala Harris è una donna preparata, intelligente, determinata e, il che non guasta, ha anche 15 anni meno di me. È un paragone anche piacevole”. Così la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati, intervistata da Tommaso Cerno al Salone della Giustizia, ha commentato divertita lo scambio di messaggi tra il direttore del Tg La7 Enrico Mentana e il giornalista del Corriere della sera Aldo Cazzullo in cui si definiva Kamala Harris “la Casellati nera”.