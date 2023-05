Chi è Carlo Motta, il fidanzamento in diretta tv con Helena Prestes a L’Isola dei Famosi

Ha ufficializzato la sua love story con una dolce dichiarazione nel corso della puntata del 2 maggio de L’Isola dei Famosi. Carlo Motta è stato presentato in studio come l’amico speciale di Helena Prestes.

Helena Prestes rivela i suoi sentimenti per Carlo Motta: ‘Mi sono resa conto che mi posso innamorare di nuovo’

Nei giorni scorsi la brasiliana si era confidata con i compagni di avventura del suo rapporto con il modello confidando a Fiore Argento che gli manca molto. “Sono innamorata, mi sono resa conto che mi posso innamorare di nuovo e che mi manca”. Sentimenti condivisi anche di Carlo Motta che ha spiegato di nutrire sentimenti importanti per lei e che la brasiliana attende solo la dichiarazione.

“É un bono ed un bello che mi manca tanto” – ha detto la naufraga in puntata. “Lui conosce la mia parte più fragile ed impaurita di entrare in una relazione. Ci stiamo frequentando ma io ho paura di entrare in una relazione perché ho una storia un po’ delicata. Qui mi è mancato”.

Chi è Carlo Motta, le dolci parole del modello a L’Isola dei Famosi: ‘Sei la donna della mia vita’

Stuzzicato sulla questione Carlo Motta si è lasciato andare ed ha dichiarato di essere innamorato di lei. “Gliel’ho sempre detto e lei che allunga la mano e poi la ritrae un po’ e la rimette lì. Ti amo tantissimo. Sei la donna della mia vita” – ha detto il modello che ora è pronto per la richiesta ufficiale. “Porta l’anello quando torna, magari ne porti uno anche per me” – ha scherzosamente affermato llary Blasi.

Mesi fa il modello era stato paparazzato con Dayane Mello, amica di Helena Prestes, e si pensava ad un flirt con l’ex gieffina. Alto 1,87, Carlo Motta è stato testimonial di numerosi marchi importanti e conta oltre 4238 follower su Instagram dove condivide soprattutto post legati alla sua attività lavorativa. Ha 37 anni ed è originario di Monza ma vive per motivi di lavoro a Milano.