L’ex fidanzato della principessa Beatrice d’Inghilterra, Paolo Liuzzo, è stato trovato morto in una camera d’albergo di Miami forse in seguito ad un’overdose.

Paolo Liuzzo trovato morto in un hotel di Miami per sospetta overdose

Secondo quanto riporta il New York Post la polizia della metropoli della Florida è stata chiamata nella stanza di Liuzzo presso l’hotel Citizen Miami Worldcenter alle 15:22 del 7 febbraio, ed è stato dichiarato morto 12 minuti dopo. Le circostanze devono essere ancora del tutto accertate, ma la polizia ha spiegato che la scomparsa di Liuzzo “É stata indagata come morte per overdose”. Liuzzo e la principessa Beatrice si sono frequentati per circa un anno nel 2005, quando lei aveva 17 anni e lui 24.

Il giovane in passato era già stato arrestato anche per frode e possessore di cocaina. La principessa Beatrice oggi è sposata con Edoardo Mapelli Mozzi, da cui ha avuto la figlia Sienna Elizabeth, che oggi ha due anni.

Figlio dell’italiano Nico Liuzzo, si fidanzò con la principessa Beatrice d’Inghilterra quando aveva 17 anni

Paolo Liuzzo è cresciuto nel lusso a Long Island. Figlio dell’uomo d’affari italiano Nico Liuzzo, ha frequentato il College of the Holy Cross, un’università privata nel Massachusetts, da 58.000 dollari all’anno (46.000 sterline), prima di incontrare la Principessa nel 2005 tramite amici comuni, quando lui aveva 24 anni e lei ne aveva appena 17. Fu il primo vero fidanzato di Beatrice e, a detta di tutti, fece una buona impressione sui suoi genitori, il Duca e la Duchessa di York , e sui suoi amici.

Una fonte del palazzo ha detto al Sun che era “una persona meravigliosa, premurosa, e [alla famiglia] piaceva moltissimo a tutti”. Un’altra persona vicina alla Principessa Beatrice ha riferito che era “molto ben educato e trattava Bea con incredibile rispetto e gentilezza”. All’epoca Liuzzo viveva a Londra, ma Beatrice era così presa da lui che era disposta a frequentare un’università americana in modo che i due potessero avere un futuro a lungo termine.

Beatrice di Inghilterra sconvolta dalla scomparsa dell’ex

Il passato burrascoso di Liuzzo fece suonare un primo campanello d’allarme. Nel 2002 era rimasto coinvolto in una rissa al Collegio della Santa Croce nel 2002 in cui morì uno dei suoi compagni studenti. La relazione divenne pubblica quando Liuzzo accompagnò la famiglia in una vacanza sulla neve in un’esclusiva località svizzera nel 2006. Ma questo viaggio si rivelò fatale per la coppia. Liuzzo non rispettò le condizioni della sua cauzione per raggiungere la famiglia in vacanza e finì nuovamente alla sbarra negli Stati Uniti con la libertà vigilata di tre anni che fu prolungata come punizione.

La favola d’amore, i guai giudiziari, la vacanza sulla neve finita male e i numerosi tradimenti

Per la coppia divenne complicato vedersi. Fu Beatrice a porre fine alla storia d’amore, nonostante avesse manifestato l’intenzione di presentare il suo fidanzato ad Elisabetta II. Aveva scoperto che il fidanzato gli era stato infedele diverse volte. Nel 2009 si ritrovò nuovamente nei guai con l’arresto in Australia per possesso di cocaina, dopo aver fatto schiantare un’Audi da £ 40.000 contro un semaforo sulla Gold Coast. Ammise la sua colpa e fu multato di 5.000 dollari.