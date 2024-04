Isola dei Famosi: Pietro torna e si rifiuta di dividere la pasta, Daniele litiga e… sparisce

Ancora caos e tensioni sull’Isola dei Famosi tra i naufraghi ed un’assenza improvvisa. Pietro Fanelli è riuscito a portare a termine la sua missione su La Playa Secreta resistendo tre giorni da solo con la sua porzione di riso.

Daniele Radini Tedeschi perde le staffe per l’organizzazione del rifornimento scorte prima di lasciare temporaneamente l’Isola

Il poeta ha vinto un chilo di pasta e la rete ma al ritorno in gruppo ha manifestato ben altra intenzione. Nel frattempo Daniele Radini Tedeschi ha lasciato temporaneamente il gioco dopo aver discusso per l’organizzazione del rifornimento delle scorte. Quando Pietro ha fatto ritorno in spiaggia non ha trovato il suo miglior amico. Al momento non è chiaro il motivo dell’assenza del critico d’arte che aveva manifestato nuovamente il suo disappunto per la questione del furto del cibo e si è scagliato contro chi non ha avuto il coraggio di confessare di aver trasgredito il regolamento.

Dall’altra parte Pietro Fanelli continua il suo personale percorso da naufrago fuori dal coro. Quando si è ricongiunto con i compagni di avventura si è rifiutato di condividere la pasta vinta dopo i tre giorni di missione su La Playa Secreta. “La pasta è mia, l’ho vinta io, la mangio quando voglio“.

Pietro Fanelli vince la pasta ma al ritorno in gruppo si rifiuta di condividerla e discute con Greta Zuccarello e Matilde Brandi

Nella questione è intervenuta Greta Zuccarello che gli ha spiegato che la regola prevedeva che la condividesse con tutti. “Sono stufo delle regole, non c’è nessuno che ci comanda”.

Infastidita dalla risposta Matilde Brandi gli ha restituito gli spaghetti mentre il poeta l’ha accusata di fare la maestrina. “Hai rotto i cogli… con questo spirito de L’Isola. Sembri la secchiona della scuola con la maestra”. E poi a Greta. “Svegliati, ribellati”