Chiara Ferragni a Striscia: ‘Non ho abbandonato Fedez’, il cornetto portafortuna di Pomeriggio 5

Visto che nei giorni scorsi gli unici che erano riusciti a intervistare separatamente Fedez e Chiara Ferragni erano stati quelli di Pomeriggio 5, “il lungo naso del Tapiro ha fiutato un ‘accordo sottobanco’ con Myrta Merlino e così Valerio Staffelli ha pedinato la troupe del collega Dessì”, la premessa della consegna del tapiro del Tg satirico di Antonio Ricci nel corso della puntata del 1° marzo.

L’inviato di Striscia è quindi riuscito a sorprendere Chiara Ferragni a cui ha consegnato il Tapiro d’oro dopo le voci di una separazione da Fedez. “Non ho abbandonato Federico e questa non è una strategia di comunicazione. Mi piacerebbe lo fosse, ma non sono così strategia: purtroppo è un periodo molto doloroso. Penso che nessuno sia contento” – dichiara Ferragni che si è soffermata anche sull’affermazione di Travaglio, che la paragonò a Wanna Marchi, durante il confronto con Fedez. “No, no, non è quello. Ci sono tante cose”.

Infine, quando Staffelli le chiede sviluppi sul Pandoro Gate e sulle altrettanto discusse campagne di beneficenza legate alle uova di Pasqua e alle bambole, l’influencer risponde: “Non nego quello che è successo, ma siamo fiduciosi che tutto verrà chiarito. Ribadisco che non c’è alcuno schema”. Si tratta del quarto Tapiro d’oro ricevuto in carriera.

Prima di ricevere il tapiro d’oro di Striscia la notizia, Chiara Ferragni aveva ricevuto il cornetto portafortuna – lo stesso consegnato a Fedez – dall’inviato di Pomeriggio 5 come promesso nel corso di una precedente intervista. Come promesso ecco il corno, questo porta fortuna! Ha portato fortuna anche a Federico, ha visto il Codacons?” – ha detto Michel Dessì. “Speriamo porti fortuna anche a me allora, vi ringrazio!”, ha ribattuto Chiara Ferragni. “Per cosa, le frasi del Tar?”, le chiede l’inviato. “Per tutto quanto, se è stato benedetto da Myrta speriamo porti fortuna!” – ha chiosato scherzando l’influencer.