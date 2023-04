Ciao Darwin o GF Vip? Diana Fetish tra le possibili protagoniste

La regina del fetish a Ciao Darwin? Diana sta spopolando sui social e su OnlyFans ed è diventata un’icona per gli amanti del genere per adulti. Sono tantissimi i fan che sognano diventare suoi slave e tanti insospettabili che la contattano quotidianamente.

La star di OnlyFans ha stregato politici, imprenditori e calciatori

Da politici a imprenditori passando per calciatori, uomini di potere ma anche tante donne. Secondo i ben informati c’è chi ha speso una fortuna pur di adorare le sue preziose estremità. L’ipnotica Diana Fetish si è imposta all’attenzione dell’opinione pubblica come modello di stile ed eleganza, anche per merito delle sue provocazioni stilistiche che puntualmente vengono filmate per essere successivamente pubblicate su OnlyFans.

Ha deliziato il pubblico internazionale nei più importanti eventi europei dedicati al BDSM & FETISH come il Venus di Berlino. In passato si è segnalata anche per una lettera aperta ad Arisa che aveva invitato ad una diretta sul suo canale social. I telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscere Diana in programmi televisivi quali “Fuori dal Coro” di Mario Giordano (Retequattro) e trasmissioni radiotelevisive come La Zanzara di Giuseppe Cruciani.

Diana fetish

Dalla lettera ad Arisa alla possibile partecipazione al GF Vip

Negli ultimi giorni sono sempre più insistenti le voci legate ad una possibile partecipazione alla nuova edizione di Ciao Darwin con la nuova edizione che andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5 con Sonia Bruganelli che ha anticipato a Verissimo che è stata già individuata la nuova Madre Natura e che ci sarà anche un Padre Natura.

Ciao Darwin non è l’unico programma al quale è stato accostato Diana. Ci sono rumors insistenti anche relativi ad una possibile presenza della star di OnlyFans alla nuova edizione del GF Vip che sarà riveduta e corretta secondo i riferimenti di Pier Silvio Berlusconi.