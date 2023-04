Barbara Capovani, avviato iter morte cerebrale per la psichiatra aggredita da ex paziente a Pisa

Sono rimasti aggrappati alla speranza di una ripresa per la psichiatra Barbara Capovani fino al bollettino delle 17:40 di domenica 23 aprile. ” Al termine della verifica di tutti gli esami clinici e strumentali necessari, la commissione di specialisti ha disposto sulla paziente l’inizio della procedura di accertamento di morte cerebrale la cui conclusione è prevista intorno alle 23:40″.

Gianluca Paul Seung era stato seguito dalla psichiatra nel 2019, l’ha aggredita alle spalle al Santa Chiara

Un pugno nello stomaco per una famiglia che sta vivendo un dolore infinito per una tragedia che forse si poteva evitare. La dottoressa è stata aggredita alle spalle alle 18 di venerdì 21 aprile da un suo ex paziente davanti all’androne dell’edificio 3, ingresso A di Psichiatria universitaria, non lontano dall’ingresso dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Gianluca Paul Seung era stato collocato in cura presso il Servizio psichiatrico diagnosi e cura del nosocomio toscano nel 2019. L’uomo l’ha colpita più volte con un oggetto che non è stato ancora ritrovato.

Come ricostruito dagli inquirenti il 35enne di Viareggio nutriva un forte risentimento nei confronti della professionista e l’aveva manifestato più volte anche sui social network. L’uomo aveva anche precedenti penali per un’aggressione con uno spay al peperoncino nei confronti di una guardia giurata al tribunale di Lucca nel 2022. I profili social sono pieni di post contenenti tesi complottiste che spaziano dalla guerra in Ucraina alla massoneria, dalla Chiesa a questioni più prettamente locali che riguardano soprattutto Lucca e Viareggio.

Chi è l’aggressore di Barbara Capovani, la famiglia ha dato il via libera alla donazione degli organi

Lo ‘sciamano’, come si definiva, erano stati contestati reati sessuali ed evasione ai domiciliari. La squadra mobile l’ha arrestato dopo aver fatto irruzione nella sua casa di Torre del Lago dove si era barricato. Per fermarlo la polizia ha utilizzato lo spray. Gianluca Paul Seung è stato trasferito alla casa circondariale di Pisa. Al 35enne è contestata anche la premeditazione in quanto si era presentato all’ospedale Santa Chiara di Pisa già il giorno prima incappucciato e con la mascherina ma non aveva trovato Barbara Capovani. La famiglia ha dato il via libera alla donazione degli organi.