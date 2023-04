Romina Power a Verissimo su Ylenia: ‘C’è gente che viene ritrovata dopo 30 anni’, l’aneddoto di Yari

Gli anni trascorrono inesorabilmente ma Romina Power non ha mai smesso di credere che la sua Ylenia sia ancora viva. L’ha ribadito anche nel corso della puntata del 23 aprile di Verissimo quando ha raccontato un aneddoto legato ad un recente trasloco.

Romina Power: ‘Ho trovato tante cose di Ylenia ed ho scoperto che avevamo molto in comune’

“Cerco di non soffermarmi sulla nostalgia del passato e di vivere nel presente perché nel presente non c’è dolore. Ultimamente facendo un trasloco mi è tornata tutta la mia vita davanti ed a volte non è facile affrontare i ricordi” – ha spiegato l’ex moglie di Al Bano spiegano di aver pensato molto ad Ylenia Carrisi. “Ho trovato tante cose di Ylenia e sto scoprendo che avevamo molto in comune, molto più di quelle che io immaginavo. Dai suoi scritti e dalle cose che collezionava, a volte ci vogliono questi momenti per scoprire l’essenza di una persona” – ha spiegato Romina Power, ospite con il figlio Yari che ha spiegato di essere andato a New Orleans poco prima del Covid.

“Una mia amica mi ha mandato la fotografia di un quadro in un museo vudù di una donna che somigliava tantissimo ad Ylenia, poi ho scoperto che era stato tantissimi anni prima, negli anni ’70, e quindi si trattava di qualcun altro. Una volta lì, ho rifatto i suoi passi ed ho parlato delle persone che erano coinvolte con la sua storia. Io non credevo alla storia della polizia della ragazza gettata nel fiume… Forse la polizia era un po’ sbadata e nel 1994 l’ha presa con un po’ di leggerezza”.

Yari Carrisi: ‘Andai a New Orleans per un quadro di una donna che le somigliava molto’

Diverso il parere di Romina Power: ‘Non credo che sia sbadata, ci sono tante persone che spariscono in quella città e non sanno più cosa fare. Ci sono tante persone che spariscono per tanti anni e di colpo succede un qualcosa ed anche dopo 30 anni vengono ritrovate“. Yari ha spiegato che inizialmente pensava che fosse partita per un lungo viaggio in giro per il mondo e che fosse diventata una “sciamana” ha aggiunto durante la puntata di Verissimo del 23 aprile.