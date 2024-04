Cristiano Iovino, l’uomo del caffè di Ilary Blasi si è fidanzato con una discussa ex gieffina

Da un’ex conduttrice del GF Vip a un’ex vippona… Nuovo flirt Cristiano Iovino, l’uomo del caffè di Ilary Blasi.

Cristiano Iovino, nuovo flirt per il personal trainer tirato in ballo nella causa di separazione tra Ilary Blasi e Totti

Quest’ultima nel documentario Netflix aveva raccontato di aver incontrato il personal trainer per un’oretta in presenza di un’amica ma lui, in un’intervista a Il Messaggero, diede una versione diversa in riferimento al rapporto con l’ex moglie di Francesco Totti. “La nostra non era una storia ma una frequentazione intima”.

Nel frattempo Cristiano Iovino sembra aver trovato l’amore con un volto conosciuto dagli appassionati dei reality show. Come riferito da Gabriele Parpiglia nel corso del programma di RTL, Password, il 36enne starebbe frequentando Soleil Sorge.

Soleil Sorge

Gabriele Parpiglia: ‘La nuova fidanzata di Iovino è Soleil Sorge’

“L’uomo del caffè di Ilary Blasi, che è citato al processo di Francesco Totti e della Blasi, ha una nuova fidanzata. Cristiano una compagna, se è famosa? Direi di sì, la conoscete. Lei ha fatto sei mesi di Grande Fratello e anche L’Isola dei Famosi. Sapete chi è, si tratta di Soleil Sorge“. In passato Iovino era stato accostato anche a Giulia De Lellis, Sabrina Ghio e Zoe Cristofori. Di recente si è parlato anche di un flirt con Oriana Marzoli, ex di Daniele Dal Moro.