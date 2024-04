Fa ancora discutere Fedez dopo l’intervista a Belve. Questa volta la fine della relazione con Chiara Ferragni non c’entra nulla con la ‘performance’ che ha richiamato l’attenzione di numerosi utenti sui social.

Fedez in California per il Coachella Festival

Nelle scorse ore il rapper ha raggiunto la California per partecipare al Coachella Festival, uno degli eventi musicali più famosi al mondo, che quest’anno vede come headliner Lana Del Rey, Tyler the Creator, Doja Cat e No Doubt. Il rapper ha postato su Instagram le immagini del suo volo verso Los Angeles, spiegando che ad attenderlo c’era proprio il festival cult che quest’anno si svolge dal 12 al 14 aprile e poi ancora dal 19 al 21 aprile nella famigerata location dell’Empire Polo Club di Indio, tra prati e palme.

Quest’anno sono ben 147 gli artisti attesi sui diversi palchi (ce ne sono ben 8 quest’anno) dell’evento che spazia tra generi musicali molto diversi, dal rock al pop, dall’indie all’hip hop, dalla musica dance ai dj set di musica elettronica e techno.

Lo scatto senza veli dal terrazzo dell’hotel condiviso su Instagram Stories: ‘Ciao stelline’

Una volta arrivato in hotel Fedez ha condiviso su Instagram Stories un’immagine decisamente audace dal terrazzo della lussuosa struttura. Il giudice di X Factor si è mostrato nudo con il lato B coperto da un cuoricino giallo. “Buongiorno stelline” – ha scritto il rapper. Subito dopo ne ha pubblicato un’altra in bermuda accompagnata dalla didascalia “volevo pubblicare questa”. Un’immagine che ha scatenato nuove discussioni sul web tra chi ha apprezzato e chi ha puntato l’indice contro l’artista per essersi mostrato senza veli.