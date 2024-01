Cristiano Iovino rivela cosa è successo con Ilary Blasi: dal caffè all’invito a New York

Dai primi sussurri di radio gossip alle pagine patinate delle riviste fino ad essere protagonista di un documentario e testimone di una delle separazioni più discusse degli ultimi anni. Cristiano Iovino ha rotto il silenzio ed ha parlato del suo rapporto con Ilary Blasi in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. Il caffè con il personal trainer dopo averlo conosciuto su Instagram fece infuriare Totti.

Cristiano Iovino rompe il silenzio su Ilary Blasi: ‘Una frequentazione intima’

Un’episodio che ha ulteriormente acuito i problemi della coppia fino alla rottura decisiva. Iovino ha definito il suo rapporto con Ilary Blasi “una frequentazione intima”. La conduttrice televisiva aveva raccontato di averlo visto per un’oretta alla presenza di un’amica ma dalle esternazioni del 42enne, tifoso della Lazio, fanno intendere altro.

“L’ho contattata su Instagram commentando un suo selfie in ascensore” – ha raccontato spiegando che il primo contatto sui social risale al 2020. “Ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma”. Con il tempo gli incontri si sono intensificati. “Poi abbiamo iniziato a vederci di più. Ci vedevamo da me e qualche volta nel negozio di Alessia Solidani ai Parioli”. Poi il discorso è scivolato sul caffè in hotel a Milano. “Mi riservo di parlarne in tribunale visto che è circolata la notizia che indica il mio nome come testimone principale nella causa di separazione”.

Cristiano Iovino ha spiegato che si sono visti alla fine del 2021 e prima di “Noemi Bocchi allo stadio”. “Stavamo insieme quando potevamo, a volte passavano mesi senza vederci e non parlavamo mai di Totti. La nostra non era una storia ma una frequentazione intima. Mi aveva spiegato che il suo matrimonio era finito e che vivevano da separati in casa. Altrimenti avrei evitato”.

‘Il caffè in hotel a Milano? Ne parlerò in tribunale’

Poi l’invito di Ilary Blasi a raggiungerla a New York dove era in vacanza con la sorella. “Ero in Messico ed alla fine decise di non andare”. Il rapporto da quel momento cambiò. “Dopo quel no non ci siamo più visti come prima anche se siamo rimasti in buoni rapporti. Poi mi ha avvisato del docufilm. Mi aspettavo che lo facesse, la mia quotidianità è stata destabilizzata. Io comunque ho iniziato a frequentare un’altra ragazza e lei Bastian. Credo lo abbia conosciuto proprio a New York, quando non sono andato” – ha chiosato Cristiano Iovino.